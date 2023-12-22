الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بالإمارات استعدادا لبطولة السوبر المصري (صور)

بعثة بيراميدز تؤدي
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

أدت بعثة بيراميدز صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والقريب من مقر فندق إقامة الفريق، في أول أيام تواجدها بالإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويخوض بيراميدز أول تدريباته عصر اليوم الجمعة، في أبوظبي استعدادا لأول مبارياته في البطولة ومواجهة فيوتشر الاثنين المقبل 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وتصادف وجود بعثة بيراميدز مع لاعبي سيراميكا كليوباترا، حيث تتواجد البعثتان في نفس فندق الإقامة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة الفريق السماوي، قد وصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء أمس الخميس، رافقة 28 لاعبا، قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، استدعاهم لخوض منافسات البطولة، التي ربما تكون الأخيرة له مع بيراميدز.

قائمة بيراميدز لبطولة سوبر الأندية الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي. 

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا. 

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.

ويشارك بيراميدز في بطولة السوبر للمرة الثانية في تاريخه، عقب ظهوره الأول نسخة الموسم الماضي أمام الأهلي بالإمارات أيضا، والهزيمة بهدف نظيف.

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، هي الأولى بمسماها الجديدة، حيث تقام بمشاركة 4 فرق، خلال الفترة من 25 وحتى 28 من الشهر الجاري بالإمارات.

وتشارك أندية الأهلي في البطولة بصفته بطل نسخة الدوري الماضية، وبيراميدز الوصيف، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا، في ظهوره الأول تاريخيا بالبطولة، بعدما نجح في التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة على حساب المصري البورسعيدي.

وتنطلق منافسات المسابقة يوم 25 ديسمبر الجاري، بإقامة مواجهتي مودرن فيوتشر مع بيراميدز، والأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي.

بينما تقام مباراتي المركز الثالث (الميدالية البرونزية) والمباراة النهائية من المسابقة يوم 28 من الشهر ذاته.

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة
بيراميدز أداء صلاة الجمعة كأس السوبر المصري الإمارات بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بطولة سوبر الأندية الأبطال بطولة السوبر المصري

مواد متعلقة

بعثة بيراميدز تصل الإمارات لخوض مباريات سوبر الأبطال (صور)

بعثة بيراميدز تطير إلى الإمارات للمشاركة فى سوبر أندية الأبطال (صور)

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

الفرصة الأخيرة.. باتشيكو يُعلن عن قائمة بيراميدز لبطولة كأس السوبر المصرى

كواليس الجلسة العاصفة بين مسئولى بيراميدز وباتشيكو.. وأسماء مرشحة لخلافة المدرب البرتغالي

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر