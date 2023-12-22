بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بالإمارات استعدادا لبطولة السوبر المصري (صور)

أدت بعثة بيراميدز صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والقريب من مقر فندق إقامة الفريق، في أول أيام تواجدها بالإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويخوض بيراميدز أول تدريباته عصر اليوم الجمعة، في أبوظبي استعدادا لأول مبارياته في البطولة ومواجهة فيوتشر الاثنين المقبل 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وتصادف وجود بعثة بيراميدز مع لاعبي سيراميكا كليوباترا، حيث تتواجد البعثتان في نفس فندق الإقامة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة الفريق السماوي، قد وصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء أمس الخميس، رافقة 28 لاعبا، قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، استدعاهم لخوض منافسات البطولة، التي ربما تكون الأخيرة له مع بيراميدز.

قائمة بيراميدز لبطولة سوبر الأندية الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.

ويشارك بيراميدز في بطولة السوبر للمرة الثانية في تاريخه، عقب ظهوره الأول نسخة الموسم الماضي أمام الأهلي بالإمارات أيضا، والهزيمة بهدف نظيف.

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، هي الأولى بمسماها الجديدة، حيث تقام بمشاركة 4 فرق، خلال الفترة من 25 وحتى 28 من الشهر الجاري بالإمارات.

وتشارك أندية الأهلي في البطولة بصفته بطل نسخة الدوري الماضية، وبيراميدز الوصيف، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا، في ظهوره الأول تاريخيا بالبطولة، بعدما نجح في التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة على حساب المصري البورسعيدي.

وتنطلق منافسات المسابقة يوم 25 ديسمبر الجاري، بإقامة مواجهتي مودرن فيوتشر مع بيراميدز، والأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي.

بينما تقام مباراتي المركز الثالث (الميدالية البرونزية) والمباراة النهائية من المسابقة يوم 28 من الشهر ذاته.

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة