لو فاتك التريند| 6 شاحنات وقود تدخل غزة عبر معبر رفح.. وأعراض المتحور الجديد من كورونا

تنوعت أخبار التريند، اليوم الاربعاء خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار سياسية واقتصادية، وتصدرت الجرب على غزة التريند خلال الساعات الأخيرة، في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار التريند.

"القاهرة الإخبارية": 6 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية، عن دخول 6 شاحنات وقود إلي قطاع غزة عبر معبر رفح البري، اليوم الأربعاء.

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مدبولى: المشهد الانتخابى يؤكد رغبة المواطن فى الحفاظ على مكتسبات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك رسالة قوية من المشهد الانتخابي خلال الاستحقاق الرئاسي 2024، تتمثل في رغبة المواطن في الحفاظ على ما تحقق في مختلف المجالات وقطاعات الدولة من مكتسبات، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

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أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا.. أستاذ أمراض صدرية يوضحها

كشفت الدكتورة فاطمة الزهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية، أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيرس أنه بالغ في الانتشار والسرعة، موضحة أن أعراضه تتراوح بين ارتفاع في درجات الحرارة وإحساس بالإجهاد وآلام في العظام، وخاصة أسفل الظهر والساقين.

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وزيرة التضامن تكشف حجم المساعدات لقطاع غزة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه حتى اللحظة دخل إلى قطاع غزة 5 سفن مساعدات إغاثية بجانب القوافل من مختلف دول العالم، كما أدخلت مصر نحو 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

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مودرن فيوتشر يسعى للثأر من اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفيدرالية

يستضيف مودرن فيوتشر فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السادسة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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رئيس البورصة: الاقتصاد المصري يمتلك عنصر جذب وتنوع قطاعي واضح

شارك أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، في أعمال المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي، وألقى كلمة ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان "استثمار الطاقات الكامنة".

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"منكوبات في غزة" على شاشة "الوثائقية".. الليلة

تعرض قناة "الوثائقية" في تمام العاشرة مساء اليوم، الفيلم الوثائقي "منكوبات في غزة"، والذي يتناول معاناة الفلسطينيات المصابات بمرض السرطان، وحالتهن تحت حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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