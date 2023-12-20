الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر يسعى للثأر من اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

فيوتشر خسر بهدف أمام
فيوتشر خسر بهدف أمام اتحاد العاصمة في الجولة الثالثة

يستضيف مودرن فيوتشر فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السادسة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن اتحاد العاصمة المتصدر يليهما الهلال الليبي برصيد ثلاث نقاط وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بدون نقاط ويرفع مودرن فيوتشر شعار لابديل عن الفوز للتساوي مع اتحاد العاصمة في رصيد النقاط .

فورموسينيو يشرح نقاط القوة والضعف في الاتحاد

البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه قام خلالها بشرح نقاط القوة والضعف في صفوف اتحاد العاصمة على ضوء مباراة الفريقين في الجولة الثالثة التي انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

وأكد فورموسينيو للاعبي مودرن فيوتشر أنه لابديل عن الفوز حتى يبتعد الفريق عن الحسابات المعقدة في مشوار التأهل للدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية.

وسيدفع ريكاردو فورموسينيو بتشكيل يغلب عليه الطابع الهجومي في محاولة لحسم المباراة مبكرا مع الحذر من الهجمات المرتدة لفريق اتحاد العاصمة الذي يقوم بتدريبه الإسباني خوان جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي والذي يعرف كل شيىء عن الكرة المصرية.

 من جانبه أكد ريكاردو فورموسينيو أنه يثق في قدرة مودرن فيوتشر على تحقيق الفوز رغم أنه يعاني من بعض الإصابات مشسرا إلى أن اتحلد العاصمة فريق جيد ولديه خط هجوم قوي لكنه يعرف كيف بتم إيقافه .

في المقابل أكد خوان جاريدو المدير الفني لاتحاد العاصة أن فريقه حضر إلى القاهرة لتحقيق نتيجة تحسم صعوده مبكرا للدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية.

يدير المباراة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوح ويساعده حمدين ديبا ويوسف محمد محمود ومعهم موسى ديوحكما رابعا ويراقب المباراة الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصادق.

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