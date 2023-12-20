الشريف يناقش مشروع المخطط التفصيلي للامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ما جرى بخطة إعداد المخطط التفصيلي للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمدينة الإسكندرية، والذي يتم بالتعاون مع جامعات محافظة الإسكندرية، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المخطط التفصيلي للامتداد العمراني

وخلال الاجتماع؛ تم عرض المرحلة الأولى من مشروع المخطط التفصيلي للامتداد العمراني لمحافظة الإسكندرية، والتي تتضمن أعمال الرفع العمراني والوضع الراهن للمناطق الآتية:



منطقة قبلي ترعة المحمودية وبحري الطريق الزراعي (سكينة- الموظفين- خورشيد القبلية- جلال- الشيخ الصغرى)، ومنطقة قبلي الزراعي (أبيس الثانية) بنطاق حي شرق.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هذا المخطط يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعات الإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كخطوة مهمة لربط البحث العلمي بإعداد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية العمرانية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتلبية احتياجات التخطيط والتنمية العمرانية وإعداد خرائط رقمية مدعمة بنظام المعلومات الجغرافية، على أن تتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الفنون الجميلة قسم العمارة على الجهد المبذول وتعاونهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بالمحافظة، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة هبة أبو الفضل رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد الزيات منسق مشروع المخططات التفصيلية بكلية الفنون الجميلة، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وفريق عمل المخططات بالإدارة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة، وعدد من طلاب كلية الفنون الجميلة قسم العمارة.