الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشريف يناقش مشروع المخطط التفصيلي للامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية من الحدث

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ما جرى بخطة إعداد المخطط التفصيلي للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمدينة الإسكندرية، والذي يتم بالتعاون مع جامعات محافظة الإسكندرية، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

المخطط التفصيلي للامتداد العمراني

وخلال الاجتماع؛ تم عرض المرحلة الأولى من مشروع المخطط التفصيلي للامتداد العمراني لمحافظة الإسكندرية، والتي تتضمن أعمال الرفع العمراني والوضع الراهن للمناطق الآتية:


منطقة قبلي ترعة المحمودية وبحري الطريق الزراعي (سكينة- الموظفين- خورشيد القبلية- جلال- الشيخ الصغرى)، ومنطقة قبلي الزراعي (أبيس الثانية) بنطاق حي شرق.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هذا المخطط يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعات الإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كخطوة مهمة لربط البحث العلمي بإعداد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية العمرانية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتلبية احتياجات التخطيط والتنمية العمرانية وإعداد خرائط رقمية مدعمة بنظام المعلومات الجغرافية، على أن تتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الفنون الجميلة قسم العمارة على الجهد المبذول وتعاونهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بالمحافظة، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة هبة أبو الفضل رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد الزيات منسق مشروع المخططات التفصيلية بكلية الفنون الجميلة، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وفريق عمل المخططات بالإدارة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة، وعدد من طلاب كلية الفنون الجميلة قسم العمارة.

محافظ الإسكندرية أهداف التنمية المستدامة الامتداد العمرانى المخطط التفصيلي التنمية العمرانية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: توفير منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بسوق محطة مصر

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

محافظ الإسكندرية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

التموين: استيراد 50 ألف طن سكر خام لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية

بشرى سارة من التموين حول أزمة السكر

فيديوهات خادشة للحياء العام.. تفاصيل ضبط التيك توكر وفاء عزت

أسعار الأرز في السوق المصري

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس