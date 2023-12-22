الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة المخدرات والأسلحة فى الدقهلية

المتهمين
المتهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية عصابة بالدقهلية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وجود تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، 4 منهم لديهم سوابق جنائية، واثنان منهم مطلوبان في قضايا متعلقة بالمخدرات والسلاح الناري. كانوا يقومون بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، واستخدام الأراضي الزراعية في منطقة مركز شرطة منية النصر كمكان لمزاولة أنشطتهم الإجرامية. تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية، واثنتين من بنادق الخرطوش، وطبنجة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات من مختلف الأعيرة، و9 كيلوجرامات من مخدر البانجو، و3 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وكيلو جرام من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، وميزان حساس، ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية. وأقر المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بهدف الترويج والأسلحة النارية لحماية أنشطتهم الإجرامية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل عصابى بالدقهلية الاتجار بالمواد المخدرة تحريات قطاع الأمن العام مركز شرطة منية النصر بندقية آلية مخدر البانجو

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