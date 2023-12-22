بعد صلاة الفجر.. تفاصيل مأمورية القضاء على "وكر طيور الظلام" في أسيوط

بعد انتهاء صلاة الفجر، تجمعت القوة المخصصة لاستهداف وكر طيور الظلام في مركز صدفا، حول خريطة وخطة العمل لوضع الخطوط الأساسية التي سوف تبدأ منها الخطة، ولذلك لبدء تنفيذ اقتحام أخطر بؤرة إجرامية للسلاح والمخدرات في محافظة أسيوط.

خطة مدروسة انتهت بتحرك القوات وقت شروق الشمس، وتوجهت رويدا رويدا ناحية الوكر الإجرامي المرصود، التي أكدت التحريات أن العناصر الإجرامية السبعة التي تدير هذا الوكر، من أخطر المجرمين ولديهم سجل إجرامي حافل.

قوة أمنية على أعلى مستوى مكونة من ضباط قطاع الأمن العام ورجال العمليات الخاصة ومديرية أمن أسيوط ومباحث مركز صدفا، نجحت في الاقتراب من وكر المجرمين، إلا أن هذه العناصر الإجرامية قد استشعرت بوجود القوات.

فور استشعار العناصر الإجرامية بوجود القوات، قام كل منهم بالتمركز في مكان وحمل سلاحه، فتحوا النيران على القوات بشكل عشوائي وكثيف، فما كان من أجهزة الأمن إلا أن بادلتهم إطلاق النيران مع فرض كردون أمني حتى يتمكنوا من التعامل معهم.

القوة الأمنية قامت بتكثيف النيران، ودارت معركة شديدة بين الجانبين استمرت لأكثر من ساعتين، انتهت بإسكات قوات الأمن لمصدر النيران القادم من ناحية عناصر هذا الوكر الإجرامي.

بعد إسكات مصدر النيران القادم من ناحية العناصر الإجرامية، أتاح ذلك الطريق مام رجال الشرطة للدخول إلى هذا الوكر، وتمكنوا من القبض على عنصر إجرامي، بينما تبين مصرع 6 عناصر إجرامية أخرى.

الأجهزة الأمنية عقب اقتحام الوكر عثرت على 14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1،500 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2ميزان حساس - سلاح أبيض "خنجر" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية".

وعقب انتهاء المهمة قام قوات الأمن بإخلاء المكان، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة التي باشرت التحقيق.