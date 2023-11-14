الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كيف عبّر أصدقاء شهيد مأمورية مطاريد أسيوط عن صدمتهم؟

النقيب طارق جميل
النقيب طارق جميل محروس

"هُوَذَا الْبَنُونَ مِيرَاثٌ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، ثَمَرَةُ الْبَطْنِ أُجْرَةٌ (مز 127: 3).. سيف طارق جميل.. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وأشوفك أحسن راجل ف الدنيا".. هذا المنشور وضعه النقيب طارق جميل محروس ضابط الأمن المركزي شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط في شهر يوليو الماضي بعدما رُزق بطفله "سيف"، ليتلقى مئات التهاني والمباركات من أصدقائه وزملائه. 

أبوسيف شهيد 

اليوم وبعد مرور 5 أشهر على إنجاب طفله سيف فقط تحولت صفحة الشهيد لدفتر عزاء وانهالت منشورات النعي عليها بعد إعلان وزارة الداخلية خبر استشهاده، صباح اليوم الثلاثاء، في مداهمة لوكر إحدى أخطر البؤر الإجرامية في مركز البداري بأسيوط. 

وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء وزملاء الشهيد طارق جميل محروس، الذين قدموا التعازي لأسرته، معبرين عن صدمتهم الشديدة بخبر استشهاده، وكتب أحدهم: "ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويقف جنبهم وجنب ابنك اللي مالحقتش تشبع منه...حقيقي صدمة كبيرة".

شهيد و6 مجرمين 

ولقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم، واستشهد ضابط شرطة فى مداهمة لوكر إجرامى بأسيوط. 

وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط إحدى أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد، والتى تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد– شروع فى قتل– سلاح" ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام– الأمن المركزى) تمت مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد نقيب/ طارق جميل محروس، وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي".

وضبطت قوات الأمن كمية ضخمة من المضبوطات تضمنت (2 قنبلة يدوية- 2 رشاش جرينوف- بندقية قناصة- رشاشًا- 12 بندقية آلية- 6 بنادق خرطوش- 4 طبنجات- 2 فرد محلى- 52 خزينة مختلفة الأنواع- 11 شريط رشاش جرينوف– عددًا كبيرًا من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 12 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش- كيلوجرامًا لمخدر الأفيون– 300 كيلوجرام من مخدر البانجو- 61 ألف قرص مخدر- ومبالغ مالية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
النقيب طارق جميل محروس
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