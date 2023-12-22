الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منح الدكتوراه لخالد النوبي عن رسالته "إذاعة صوت العرب ودورها في دعم الثورة الجزائرية"

الدكتور خالد النوبي
الدكتور خالد النوبي

حصل الباحث خالد سيد النوبي على درجة الدكتوراة في الآداب من كلية الآداب بجامعة أسوان بتقدير مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى، وجاءت الرسالة تحت عنوان "إذاعة صوت العرب ودورها في دعم الثورة الجزائرية (١٩٥٤ -١٩٦٢م).

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وتكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور سيد محمد عبد العال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي رئيسًا ومشرفًا، والدكتور سقاو دردير عبد الجواد مدرس التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب بأسوان، والأستاذ الدكتور محمد عزيز محمد سيف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب بجامعة سوهاج عضوا مناقشا، والأستاذ الدكتور حامد عبد الحميد مشهور أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووكيل كلية الآداب بجامعة أسيوط عضوا مناقشا.

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وحضر المناقشة أ.د محمد الصغير عميد كلية الآداب بجامعة أسوان وأ.د صلاح سليم عميد كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي والسيد محمد عطاالله الحريفي عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر والدكتور محمد رزق وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، والأستاذ محمد أمين علي مدير عام بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، والمحاسب خالد عطيتو نائب رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، والفنان جمال علي، والدكتور محمد سليمان، والدكتور عبد المنعم الجيلاني، والأستاذ أحمد الفيومي المدير العام بالتربية والتعليم، وبشير عامر مدير عام التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بأسوان. 

بالإضافة لعدد كبير من الإعلاميين بإذاعة جنوب الصعيد وقناة طيبة محمود الطونابي وخالد عبد الوهاب ومحمود مدني ومحمد فريد وعبد السلام مدني ومحمود المطعني بالإضافة إلى أسرة الباحث والدته وأشقائه وزوجته وأولاده".

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