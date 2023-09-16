مدير إذاعة القرآن الكريم بالجزائر يشيد بإنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات

أكد الأستاذ حمدي عيسى مدير إذاعة القرآن الكريم بالجزائر، أن الفترة التي قضاها في مصر خلال دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي التي جاءت بعنوان: “أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني”، كانت فترة ممتلئة بالفكر والنقاش في كل ما يهم يهم قضايا الأمة الإسلامية.

استغلال الفضاء الالكتروني الاستغلال الأمثل

وأوضح مدير إذاعة القرآن الكريم بالجزائر، أن البداية كانت من المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول "الفضاء الالكتروني والذكاء الاصطناعي"، حيث كانت الاستفادة منه عميقة في الرؤى والطرح الموضوعي وكيفية استغلال الفضاء الإلكتروني الاستغلال الأمثل، وضرورة استغلال آخر المبتكرات في ثورة المعلومات في مجال الوسائط العصرية، وجعلها منصة للخطاب الديني المعتدل والبناء، وكل هذا يسهم في استقرار عالمنا الإسلامي ونهضته، وكانت بعد ذلك الدورة التدريبية حول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني التي نظمها اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتضمنت نشاطًا فكريًّا غنيًّا، ومحاضرات لكبار سفراء شئون الدعوة والإعلام حول البعد الشرعي والأخلاقي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني والإعلام الرقمي والثقافة وقضايا المجتمع.

مصر تشهد تطوير في كافة المجالات

وأكد مدير إذاعة القرآن الكريم بالجزائر، أن الفضل يرجع بعد الله (عز وجل) لوزارة الأوقاف ووزيرها الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لعقد هذا المؤتمر الرائع والدورات التدريبية الرائدة، مشيدًا بما تشهده مصر من تطوير في كافة المجالات، وأكد أن لكل مصري أن يفخر بما حققته مصر في العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات تفوق الوصف والخيال.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنّا المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بانتهاء هذه الدورة المتميزة، التي عُقدت بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الرابع والثلاثين "الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي"، مما كان له أكبر الأثر في الجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية والفنية في هذه الدورة التي جاءت بعنوان: “أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني”.