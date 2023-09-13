الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافى فى 27 محافظة الأحد القادم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة الأسبوع الثقافي في 27 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، في وقتٍ واحد، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 17 سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 20 سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها، إنه في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به سيتم إقامة الأسبوع الثقافي الأسبوع المقبل، وستعقد المحاضرات على مستوى مديريات أوقاف محافظات الجمهورية بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين في كافة مديريات أوقاف الجمهورية.

مواضيع الأسبوع الثقافى

وحددت وزارة الأوقاف المصرية، مواضيع الأسبوع الثقافي التي ستقام على مدار الأربع أيام خلال الأسبوع الثقافي، حيث سيتحدث العلماء يوم الأحد عن “عالمية الرسالة المحمدية”، وفي يوم الإثنين سيتناولون موضوع “ السنة النبوية ومكانتها في التشريع”، وفي يوم الثلاثاء موضوع “الرحمة في الشريعة المحمدية”، والأربعاء الحديث عن موضوع "فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

تعديل موعد محاضرات ملتقى الأسبوع الثقافى

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن تعديل موعد محاضرات فعاليات ملتقى الأسبوع الثقافي الذي تعقده الوزارة بجميع محافظات الجمهورية كل أسبوع.

وقالت الأوقاف في بيان لها، إنه بناء على رغبة ورؤية أكثر الأساتذة المحاضرين يتم بدءًا من يوم الأربعاء الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ م أداء جميع الأسابيع الثقافية والندوات العلمية والدعوية والتثقيفية بعد صلاة العشاء، ويتم التنبيه بذلك مسبقا من الغد في جميع المساجد التي تؤدي بها الفعاليات والأنشطة الدعوية والأسابيع الثقافية، وعلى جميع المشرفين على هذه الأنشطة والقائمين عليها وقيادات المديريات وقيادة الديوان متابعة ذلك، والتأكيد عليه والتنسيق له.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب والعاصفة دانيال والإعصار في ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة المقبل.