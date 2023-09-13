انطلاق فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية لأعضاء اتحاد إذاعات "التعاون الإسلامي"

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية الدولية الرابعة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

وعقدت المحاضرة الأولى للدكتور عثمان أحمد عثمان، وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية بعنوان: "العلاقة بين الاقتصاد والإعلام"، والمحاضرة الثانية للشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب.

فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف

وأشاد الدكتور عثمان أحمد عثمان، بالدورات العلمية الدولية المتقدمة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية والتي توثق العلاقات بين دول العالم وتجمع المسلمين على الخير، مقدمًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف

علم الاقتصاد وإعمار الأرض

وأكد وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية، أن علم الاقتصاد يقصد به تحقيق إعمار الأرض، ولذلك هناك علاقة وثيقة بين إعمار الأرض وقضية الخير والشر، فأنزل الله سبحانه وتعالى الشرائع السماوية لتهذيب المعاملات بين الناس، يقول الله عز وجل: "وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ"، مبينًا أهمية اعتبار الوسائل المعاصرة في تيسر المعاملات المالية وغيرها، مضيفًا أن المعاملات الاقتصادية في تطور دائم ومستمر واقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل الأنبياء والمرسلون لتقويم ما يطرأ على البشرية من أمور مستجدة أو متغيرة.

دور الثورة المعرفية في اقتصاديات الدول

وأضاف وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية، أن الثورة المعرفية أحدثت تطورًا كبيرًا في وجود العملات الافتراضية المتعددة، والتي ساعد في وجودها وانتشارها التطور الإعلامي والتكنولوجي الكبير في الآونة الأخيرة، مختتما كلمته بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علمنا ما به يضبط التعامل بين الناس على اختلاف الصور والأمور المستحدثة في ظل انتشار المعاملات الإلكترونية عبر الوسائل غير النمطية، ومن أهم ذلك تحريم الغش في السلع المعروضة وإزالة ما يتضمن الغرر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ".

مؤتمر الأوقاف الأول عالميًا في هذا المجال

وأشاد الشيخ خالد الجندي بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت: "عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، مؤكدًا أنه أول مؤتمر يعقد في هذا المجال على مستوى العالم، وأن وزارة الأوقاف المصرية انتبهت لأهمية الفضاء الإلكتروني وخطورته في توجيه المجتمعات والأفراد، حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة خطيرة في نشر الأخلاق والثقافة بسرعة كبيرة، فكان من المهم أن يتم تثقيف الأجيال والمجتمعات بأهمية الوسائل الإعلامية في نشر الأخلاق الحميدة، مؤكدًا أنها سلاح ذو حدين يتعين استخدامه في الخير وتفويت الفرصة على المغرضين الذين يتربصون بالأوطان.

اهتمام الإعلام الديني بقضايا المجتمع

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإعلام الفعال يقتضي تحمل المصاعب في سبيل تبليغ رسالة التسامح والسلام، مشيرًا إلى أن الإعلام الديني من خصائصه أنه يهتم بقضايا المجتمع وإصلاح ما أفسده الناس ومعالجة أمراض الأمم وإنقاذهم من أسباب الهلاك والعمل على إسعادهم ورفع الضرر عنهم، خاصة في ظل انتشار الوسائل الإعلامية المتعددة، مضيفًا أن الدعوة إلى الله (عز وجل) تكون بالأقوال والتطبيق العملي بالجوارح، قال الله (عز وجل): "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين"، مختتما كلمته بأن العمل أصل اعتبار الأشخاص عند الله (عز وجل)، فواجب الدعاة أن يكونوا قدوة في عمل الصالحات قبل أن يكونوا دعاة بأقوالهم، فالعمل بالإصلاح في الأرض وإعمارها من ضروريات الإيمان بالله والدعوة إليه.

فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف