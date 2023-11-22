أحمد عطية برى: إذاعة القرآن الكريم هى مدرستى الأولى فى الإنشاد الدينى

كشف المنشد الديني أحمد عطية برى، عن بداياته في عالم الإنشاد ومصادر إلهامه، قائلا إنه تربى على سماع إذاعة القرآن الكريم منذ طفولته، وأنه كان يحب أصوات الشيوخ الكبار مثل أحمد عمران وسيد النقشبندى ونصر الدين طوبار، وكان يحاول تقليدهم في النبرة والأداء.

وأكد برى، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، أنه لم يكن لديه أي منشد في عائلته، وأنه تعلم الإنشاد بنفسه من خلال الاستماع والتدريب.

وأعرب المنشد الديني عن امتنانه لإذاعة القرآن الكريم التي كانت مدرسته الأولى في الإنشاد الديني.