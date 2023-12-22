الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله وزير خارجية المملكة المتحدة تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تصدرت تصريحات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، وزير خارجية المملكة المتحدة، فضلا عن تصريحاته خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء للاطلاع على المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

 الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته فى تنفيذ القرارات الأممية بشأن غزة

فتحت عنوان" ریشی سوناك يهنئ السيسى بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر"، قالت صحيفة الجمهورية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة بالإضافة إلى السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، قوله، إن الوزير كاميرون سلم الرئيس خطابًا من رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر فى مختلف المجالات.

الرئيس السيسي: تطوير الموانىء يعزز الريادة المصرية كمركز للتجارة الدولية

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان"السيسي: تطوير الموانىء يعزز الريادة المصرية كمركز للتجارة الدولية"، قالت صحيفة الجمهورية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانىء في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

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واقتصاديا، وتحت عنوان"مدبولى يستعرض مقترحا صينيا لاستخلاص المعادن من تحلية مياه البحر"، قالت صحيفة الأهرام ، رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعرض المقدم من شركة صينية، والخاص بإمكان الاستفادة من المياه المتخلفة عن عمليات تحلية مياه البحر بتقنية محددة فى استخلاص المعادن منها وفصلها، وذلك فى ظل التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة الحالية، معربا عن أمله أن يسهم هذا المقترح فى تحقيق عوائد ذات جدوى اقتصادية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع مدبولي، أمس الأول، لمناقشة مقترح الشركة بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو أى مين، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا أفريقيا وشركة تيدا مصر للاستثمار، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.

خارجية المملكة المتحدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المشروعات القومية اهتمامات صحف القاهرة

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