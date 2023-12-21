الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوزبكى للتهنئة بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من شوكت ميرضيائيف،    رئيس أوزبكستان، الذي هنأ الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيًا استمرار مسيرة التعاون بين البلدين، التي شهدت تطورًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة.

 ومن جانبه توجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلًا عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.

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