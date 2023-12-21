الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ديوان أبرشية المارونية برئاسة شيحان يهنأ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

أصدر ديوان أبرشية القاهرة المارونية، برئاسة المطران جورج شيحان، مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بيانا لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

 تفاصيل البيان

وجاء في البيان الاحتفالي، باسم نيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية وباسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، كهنةً ورهبانًا وراهبات وجميع رعاياها وكنائسها ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والصحية، وباسم شعبنا الماروني، وبالأصالة عن نفسي، نرفع إلى مقام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل التهاني والتمنيات لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

كما ندعو له بالتوفيق والنجاح لمتابعة مسيرة الإنماء والبناء للمواطن المصري مع رجال مصر الشرفاء ومن أجل أن تتابع مصر دورها الرائد والتاريخي.

 رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات

 في سياق متصل، هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية،  مؤكدًا: إن مصر في ظل قيادتهِ حققت العديد من الإنجازات في شتى مجالات التنمية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني، وتعزيز العلاقات الدولية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن ثقته في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، مؤكدًا إن فوز الرئيس يعكس ثقة الشعب في رؤيتهِ لمستقبل أفضل، وأن الكنيسة على يقين أن القيادة تسعى لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأضاف رئيس الأساقفة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر العديد من التشريعات التي تدعم حقوق الأقباط في مصر، مثل قانون بناء الكنائس، إذ ساهمت هذه التشريعات في تعزيز الحرية الدينية وضمان حقوق الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية. 

واختتم رئيس الأساقفة: نصلي أن يوفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرتهِ الوطنية، وأن يعطيه الحكمة والمقدرة لحماية مستقبل مصر وأراضيها وشعبها. 

الانبا جورج شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية المطران جورج شيحان المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران چورج شيحان

مواد متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

24 ديسمبر.. المطران سامي فوزي يترأس احتفالات الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد

تضامنا مع غزة.. راهبات سيدة البشارة الكاثوليكيات يعتذرن عن تقبل التهاني بالأعياد

بطريرك القدس اللاتين: نحن مثقلون بما يجري في قطاع غزة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى عيد تقدمة ميلاد المسيح بحسب الجسد

الكنيسة المارونية تحتفل باليوم السادس من تساعيّة الميلاد

هكذا تدبر الكنيسة حاجيات أخوة الرب قبل عيد الميلاد

"الأرثوذكسية" تحتفل بـ3 مناسبات مهمة: تعرف عليها

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

سر غياب جميلة عوض عن الأضواء بعد "حرب أهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة