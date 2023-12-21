ديوان أبرشية المارونية برئاسة شيحان يهنأ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات

أصدر ديوان أبرشية القاهرة المارونية، برئاسة المطران جورج شيحان، مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بيانا لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

تفاصيل البيان

وجاء في البيان الاحتفالي، باسم نيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية وباسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، كهنةً ورهبانًا وراهبات وجميع رعاياها وكنائسها ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والصحية، وباسم شعبنا الماروني، وبالأصالة عن نفسي، نرفع إلى مقام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل التهاني والتمنيات لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

كما ندعو له بالتوفيق والنجاح لمتابعة مسيرة الإنماء والبناء للمواطن المصري مع رجال مصر الشرفاء ومن أجل أن تتابع مصر دورها الرائد والتاريخي.

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات

في سياق متصل، هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا: إن مصر في ظل قيادتهِ حققت العديد من الإنجازات في شتى مجالات التنمية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني، وتعزيز العلاقات الدولية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن ثقته في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، مؤكدًا إن فوز الرئيس يعكس ثقة الشعب في رؤيتهِ لمستقبل أفضل، وأن الكنيسة على يقين أن القيادة تسعى لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأضاف رئيس الأساقفة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر العديد من التشريعات التي تدعم حقوق الأقباط في مصر، مثل قانون بناء الكنائس، إذ ساهمت هذه التشريعات في تعزيز الحرية الدينية وضمان حقوق الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية.

واختتم رئيس الأساقفة: نصلي أن يوفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرتهِ الوطنية، وأن يعطيه الحكمة والمقدرة لحماية مستقبل مصر وأراضيها وشعبها.