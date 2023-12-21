الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك

استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.

 

رسالة الميلاد فرح ومحبة وسلام للعالم

وقال رئيس الإنجيلية: "رسالة الميلاد فرح ومحبة وسلام للعالم، ولقاؤنا مع غبطتكم يعكس عمق روابط المحبة".


ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، وقال "سعادتنا كبيرة اليوم بالتهنئة، وميلاد السيد المسيح بداية جديدة وحياة محبة".

وكان استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وفدًا رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان على رأس الوفد الدكتورة ديانا رايت، مديرة العلاقات المسكونية، والدكتورة سارة ليشرنيس، نائبة المدير التنفيذي لوكالة البعثات الإنجيلية، تأتي هذه الزيارة لمصر في سياق تعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر والكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

جولة للوفد الأمريكي 

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والتعاون المستمر، وقال: "جميع كنائسنا وهيئاتنا تقدم الخدمات لجميع المصريين بمبادئ وقيم وطنية"، وخلال زيارته لشعب كنيسة عكاكة بمحافظة المنيا، قال: "نحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا".

وأجرى الوفد بمشاركة الدكتور القس أندريه بجولة في القاهرة والمنيا، وزيارة عدد من الكنائس والمؤسسات الإنجيلية، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وتضمنت جولة الوفد في القاهرة مركز خدمات المسنين، لخدمة الرابطة العامة للسيدات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بجانب زيارة مدارس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، كلية رمسيس، وكلية رمسيس الجديدة، كما قام الوفد بزيارة كلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية.

 

إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط

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