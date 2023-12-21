الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار العربي تصدر "الإعلام في عصر تعدد المنصات" لـ علي التركي

الاعلام في عصر تعدد
الاعلام في عصر تعدد المنصات

صدر حديثًا كتاب «الإعلام في عصر تعدد المنصات والسياسات التحريرية الجديدة» للزميل الصحفي علي التركي وذلك عن دار العربي للنشر والتوزيع. 

الكتاب يرصد التحولات المختلفة في البيئة الإعلامية الحديثة وأسباب سيادة نهج المنصات المتعددة وتأثير التطورات التكنولوجية على المحتوى الصحفي والقائمين بالاتصال وآليات إدارة المؤسسات الصحفية. 

يشرح الكتاب بشكل مفصل التغيرات نهج المنصات المتعددة «Multi-Platforms Media». وكيفية استفادة المؤسسات الصحفية منه سواء في الجانب التحريري أو التسويقي أو الاقتصادي، كما يناقش الكتاب، الأسباب والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية المصرية، التي دفعتها مؤخرًا إلى الاتجاه لنهج المنصات المتعددة كطريقة لإدارة المنصات المختلفة وإعادة توزيع المحتوى الذي تنتجه على قاعدة جماهيرية أوسع بكثير من قبل.

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الكتاب يرصد المشكلات التي تواجه الصحفيين في ظل تسارع التطورات التكنولوجية والمنافسة مع مواقع التواصل ويضع حلولاً لتطوير المهارات والاستخدام الأمثل لنهج المنصات المتعددة لخدمة مهنة الصحافة. 

ويعد علي التركي، من الصحفيين المهتمين بصناعة الصحافة والإعلام، وله عشرات المقالات الصحفية عن الصناعة بكافة مرتكزاتها الإدارية والتحريرية والاقتصادية، وحاصل على الماجستير في إدارة المؤسسات الصحفية.

وسبق وصدر للزميل علي التركي كتاب «صناعة المواقع الإخبارية» عن دار روافد للنشر عام 2017، و«تطوير المواقع الإخبارية» عن الهيئة العامة للكتاب 2021، إضافة لعمله في عدد من المواقع الصحفية المصرية والعربية، وبعض القنوات التليفزيونية مثل «الغد العربي وDMC وCBC والقاهرة الإخبارية».

كتاب الإعلام في عصر تعدد المنصات والسياسات التحريرية الجديدة دار العربى للنشر والتوزيع علي جمال التركي سيادة نهج المنصات المتعددة الأسباب والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية المصرية

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