أبرزها "ترامب وبايدن" تحليل الخطاب الصحفي.. تعرف على أحدث إصدارات دار العربي

طرحت دار العربي للنشر، حديثا العديد من العناوين الجديدة، ما بين المترجمات، والكتب المؤلفة باللغة العربية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

"ترامب وبايدن" تحليل الخطاب الصحفي

والكتاب من تأليف الباحثة في الدراسات الإعلامية د. سمر خلف الله الزناتي، مدرس الإعلام الرقمي والدولي بقسم الإعلام،كلية الآداب، جامعة سوهاج.

يتناول هذا الكتاب بمنظور نقدي أبرز خطابات الرأي التي تدور حول المعركة الانتخابية بين بايدن وترامب 2020، كما قدمه رواده الأوائل نورمان فيركلاوف وروث فوداك وفان ديك، في محاولة منا للكشف عن الأيديولوجيات الكامنة وراء هذه الخطابات واختلافها باختلاف ملكية الصحيفة التي يقدم من خلالها الكاتب محتواه.

يناقش الفصل الأول التحليل النقدي للخطاب من خلال رصد مفهوم الخطاب، والخطاب الصحفي الإلكتروني، والاختلافات بين منهج تحليل الخطاب والتحليل النقدي للخطاب، بالإضافة إلى شرح التحليل النقدي للخطاب وسماته وأهم أهدافه والمصطلحات المرتبطة به، وعلاقته بالخطاب الإعلامي.

ويتطرق الفصل الثاني إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 وآليات الانتخاب في الدستور الأمريكي، وما هية النظام الانتخابي الأمريكي، وشروط الترشح لرئاسة البيت الأبيض، وأهم التحديات التي تواجه المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن في حال فوزهم بالانتخابات، إضافة إلي أبرز القضايا العربية التي تنتظر الإدارة الأمريكية المنتخبة.

أما عن الفصل الثالث يستعرض الكتاب دراسة تطبيقية " لتوظيف منهج التحليل النقدي للخطاب في الدراسات الإعلامية": بعنوان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 في خطاب الرأي بالصحف المصرية " دراسة نقدية".

يقدم الفصل الرابع في الكتاب دراسة ميدانية ترصد دور الخطاب الصحفي الإلكتروني في تشكيل اتجاهات النخبة المصرية إزاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، أما في الفصل الخامس والأخير يعرض أهم سمات خطاب الرأي في الصحف الإلكترونية المصرية حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

يُختتم الكتاب بعرض نموذج هام جدًا لأبرز العوامل المؤثرة في عملية صناعة الخطاب الإعلامي الدولي من وجهة نظر الكاتبة.

د. سمر خلف الله الزناتي، مدرس الإعلام الرقمي والدولي بقسم الإعلام،كلية الآداب، جامعة سوهاج، عضو اتحاد الطلبة اللجنة الثقافية في الفترة من 2011 – 2012.

مستقبل المكانة الإسرائيلية في إطار النظرية الواقعية

كما طرحت دار العربي للنشر، أيضا كتاب “مستقبل المكانة الإسرائيلية في إطار النظرية الواقعية"، والكتاب تأليف مشترك للباحثين: د. بيداء رافع شوقي، الباحثة في العلوم السياسية بجامعة تكريت، ود. ناجي محمد الهتّاش، أستاذ السياسة الدولية في جامعة تكريت ورئيس اللجنة العلمية في كلية العلوم السياسية في الجامعة ذاتها وباحث في مركز الدراسات الفلسطينية جامعة بغداد.

يتناول الكتاب النظرية الواقعية السياسية، التي استطاعت أن تطور تحليل السياسة الخارجية، لتفسير الوضع السياسي الإسرائيلي في المنطقة ومستقبله، وذلك من خلال أرضيتها الراسخة على مرّ عقود من الممارسات عن طريق تبسيط وتفسير الوضع الدولي عن طريق المدرسة الفكرية السياسية التي تقدّم نفسها كجسم من النظريات والحجج المترابطة لتفسير السياسة الجماعية والانانية ومرِّكزية القوة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في عرض صورة واضحة ورصد مراحلها المختلفة التي مرِّت بها وصولًا لمكانتها الحالية، كما تكمن اهمية الموضوع من خلال الكشف عن مواطن الواقعية الدفاعية والهجومية وكيف استخدمتها اسرائيل في الحفاظ على مجالها الحيوية اي كان شكلها حقيقة أم سبرانية.

كما يحاول الكتاب شرح كيف عكست إسرائيل تطبيق النظرية الواقعية الهجومية والدفاعية على ضوء عناصر القوة التي تملكها والنهج الذي اتبعته إسرائيل لتعزيز مكانتها الإقليمية وما الذي ستؤل إليه هذه المكانة.

في سياق متصل، طرحت دار العربي للنشر، النسخة العربية لرواية “فلتدم سعادتك”، للكاتب الكندي كيفين لامبرت.

تدور أحداث الرواية حول “كومبليكس يبوي"، المشروع الطموح الذي كشفت عنه المعمارية الشهيرة سيلين واتشوفسكي لمدينة مونتريال. ومع ذلك، واجه المشروع انتقادات حادة من السكان المحليين والنشطاء، حيث اتُهمت واتشوفسكي بتدمير النسيج الاجتماعي وأسلوب البناء التقليدي. وفي قلب الفوضى، تطالب المعمارية بتقديم رد سريع، وتقع في خضم أحداث مهولة. بحساسية فريدة يصوّر لامبرت ببراعة الرقص المأساوي للقوى الرمزية - الإعلام، والأصدقاء، والأموال - التي تحكم عالمنا.

كما صدرت عن دار العربي للنشر، النسخة العربية لرواية الكاتب البلجيكي ديمتري فيرهولست، “فيرونا تهبط من التل”، وترجمة محمد عثمان خليفة.