20 باحثاً يشاركون في كتاب "هوية مصر".. جديد "الأعلى للثقافة"

هوية مصر.. الأبعاد والتحديات، عنوان أحدث إصدارات المجلس الأعلي للثقافة، شارك في تأليفه أكثر من عشرين باحثا ومفكرا مصريا وأجنبيا، ومن تحرير الدكتور ناصر أحمد إبراهيم.

هوية مصر.. التحديات والأبعاد

ويشير محرر كتاب هوية مصر، في مقدمته للكتاب إلي أن: تأتى مساءلة الهوية عندما تستشعر الأمة الحاجة إلى الدفاع عن النفس وإلى التعريف بمشروع وجودها فى لحظة تهدد كيانها. فالهوية ليست جوهرا ثابتا، وتشكلها هو عملية بناء فكري، ضاربة في عمق الزمن بقدر ما أنها متواصلة ومستمرة.

لكن الهوية مع ذلك، تتعرض للتهديد حتى عندما تبدو مؤكدة. بيد أنه لا يُخيفنا، أن يلح البعض، فى لحظات الشعور بالخطر، على طرح التساؤل عن الجوهر والأصل والهوية؛ فعلى عكس ما هو متوقع، قد يكون لذلك أثر إيجابي في تنشيط الذاكرة، وإعادة موضوع الهوية الوطنية إلى مركز المناقشات، ونخرج من هذه الأزمة الاجتماعية باستبصار جديد وواضح حول مقومات الأمة وأصالتها، ومدى أهمية الحفاظ على روحها اليقظة.

ويلفت دكتور ناصر أحمد إبراهيم في تقديمه لكتاب هوية مصر، إلي: إن إذكاء الوعي بمحصلة التجارب التاريخية يؤدي بالضرورة إلى دعم الموقف الاجتماعي في مواجهة المعضلات التي تهدد وحدة الكيان والمصير. وفى هذا السياق تبدو دراسة الهوية، بين الحين والآخر، أمر ضروري وصحي؛ لأجل تجديد ذاكرة الأمة بنفسها، والحفاظ على توهج روحها وتماسك نسيجها الوطني. يسعى كتابنا هذا إلى معالجة قضايا الهوية (أبعاد وتحولات)، محاولين، عبر مساهمات نخبة من كبار المتخصصين، تقديم إجابات ممكنة عن كثير من التساؤلات الراهنة التي لا تزال تشغل العقل المصري، وتثير لديه روح المناقشة الجادة وشهوة البحث المتواصل في الزوايا التي لا يزال يكتنفها الغموض.

هذا وشارك في كتاب هوية مصر، العديد من المفكرين والباحثين والمؤرخين والفنانين التشكيليين. والمشاركين في كتاب هوية مصر، هم: دكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس ــ أحمد يوسف، كاتب صحفي ومؤرخ للعلاقات الفرنسية المصرية وعضو المجمع العلمي المصري ــ بيتر جران، المؤرخ الأمريكي وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة تمبل الأمريكية ــ أنتوني جرومان أستاذ مشارك الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط- جامعة أدنبره ــ حسن حافظ، باحث دكتوراه بجامعة القاهرة وصحفي مصري ــ خالد زيادة، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - فرع بيروت.

ومن المشاركين في تأليف كتاب هوية مصر أيضا، رانيا السيد ماجستير في الدراسات العربية والإسلامية من معهد الدراسات العربية والإسلامية جامعة إكستر بالمملكة المتحدة ــ رؤوف عباس حامد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة ــ دكتور زكريا صادق الرفاعي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية - ‏جامعة المنصورة‏ ــ زينب البكري، دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة القاهرة ــ دكتورة سلمي مبارك، أستاذة الأدب المقارن والفنون بقسم اللغة الفرنسية كلية الآداب جامعة القاهرة ــ شريف إمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد جامعة عين شمس ــ صبري العدل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة مصر الدولية ــ دكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة حلوان ــ علي عفيفي، أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا ــ ليلي البهنساوي، أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة القاهرة ــ مجدي عبد الحافظ، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان ــ محمد جابر الزهيري، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب جامعة عين شمس ــ ناصر سليمان، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ــ هدي جابر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر ــ هدي يوسف، أستاذ بجامعة دينيسون بالولايات المتحدة ــ ودكتور ياسر منجي، أستاذ مساعد كلية الفنون جامعة حلوان.