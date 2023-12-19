الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى ذكرى صدور رواية "ترنيمة عيد الميلاد".. كتبها"ديكنز" تأثرًا بقصص عيد الميلاد وأفلس بسببها

تشارلز ديكينز
تشارلز ديكينز

فى مثل هذا اليوم 19 ديسمبر 1843؛ صدرت الطبعة الأولى من الرواية  القصيرة “ترنيمة عيد الميلاد”عن دار تشابمان & هول للنش؛ بالتعاون مع الرسّام التوضيحي جون ليتش؛ وهي من الروايات التى أكتسبت شهرة حول العالم للروائى الإنجليزي الشهير في العصر الفيكتوري تشارلز ديكنز (7 فبراير 1812 – 9 يونيو 1870).

أسباب كتابة تشارلز ديكنز رواية "ترنمية عيد الميلاد

ونحن نحتفل خلال أيام بنهاية العام الجاري؛ وبداية عام ميلادي جديد؛ ثمة أسباب كانت وراء كتابة تشارلز ديكينز روايته "ترنيمة عيد الميلاد؛ منها أن الفترة التى تزامنت وكتابتها استكشف فيها البريطانيون وأعادوا تقييم تقاليد عيد الميلاد السابقة مثل الترنيمات، والعادات الأكثر حداثة مثل أشجار عيد الميلاد. 

وسبب آخر يتعلق بتأثّر ديكنز نفسه بتجارب شبابه وبقصص عيد الميلاد التي كتبها مؤلّفون آخرون، بما في ذلك واشنطن إيرفينج ودوجلاس جيرولد؛ وأن سبق روايته القصيرة ثلاث قصص كتبها ديكنز حول عيد الميلاد.

undefined

ماذا تتناول الرواية.. ولماذا أفلس "ديكينز" بسببها ؟

تروي هذه الرواية حول قصّة الرجل المسن البخيل إبنزر سكروج، إذ يزوره شبح شريكه السابق في العمل جاكوب مارلي وأرواح عيد الميلاد فى الماضي والحاضر والآتي، ويتحوّل سكروج إلى رجل طيّب ولطيف بعد زيارتهم.

نُشر الإصدار الأول من الرواية في 19 ديسمبر، ونفذت جميع النسخ في عشية عيد الميلاد. نُشر 13 إصدارًا آخر مع حلول نهاية عام 1844، وبسببها اتخذّ ديكنز بعض الإجراءات القانونية ضد الناشرين بعد نشرها دون موافقته وبشكل غير شرعى، لكنّه أفلس وعانى من تدنّي في أرباح النشر القليلة.

رغم إفلاس "ديكينز" بسببها؛ إلا أن ثمة قراءات ام بها لروايته فى أماكن متعددة ساعدت فى إحياء تسويقها مرة ثانية للدرجة التي دفعت بعض الناشرين لتُرجمتها إلى العديد من اللغات أيضًا؛ حتي اقتُبست الرواية عدّة مرات في السينما والمسرح والأوبرا وغيرها من الوسائط؛ وهو ما حقق شهرة واسعه لها فى أسواق النشر حول العالم.

ترنيمة عيد الميلاد تشارلز ديكينز أشجار عيد الميلاد الترنيمات أسواق النشر حول العالم

الأكثر قراءة

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل: هذه هى الأسباب

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

تسبب في وفاة طالب.. قائد سيارة يُسلم نفسه لأجهزة الأمن بالقاهرة الجديدة

صن داونز يتغلب بصعوبة على بيراميدز ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى