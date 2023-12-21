الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد موافقة النواب.. شروط الانضمام لنقابة التكنولوجيين (إنفوجراف)

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى مجموع مواده، وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. 

وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

وعرف مشروع القانون النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.
 

شروط الانضمام للنقابة

وجاءت شروط الانضمام للنقابة بأن يكون عضو النقابة مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية، أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها.

كما اشترط القانون ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
 

مجلس النواب النواب مشروع قانون نقابة التكنولوجيين نقابة

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