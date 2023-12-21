الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تعرب عن مخاوفها من المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن بشأن غزة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أن هناك "مخاوف جدية وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" عمليات التسليم.

وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قبل التصويت المحتمل يوم الخميس: "الهدف من هذا القرار هو تسهيل والمساعدة في توسيع المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، ولا يمكننا أن نغفل هذا الهدف".

وأضاف: "علينا أن نضمن أن أي قرار يساعد ولا يضر بالوضع على الأرض".
 

احتجاجات مطالبة بوقف إطلاق النار 

 

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مبعوث أمريكا بالأمم المتحدة: مسودة مساعدات غزة يمكن أن "تبطئ تسليمها"

في سياق متصل، نظمت مجموعة من الموظفين الحكوميين الهولنديين احتجاجًا غير عادي أمام وزارة الخارجية الهولندية يوم الخميس للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ورفع حوالي 150 موظفًا وزاريًا لافتات ورفعوا لافتة كتب عليها "الموظفون المدنيون يطالبون بوقف إطلاق النار" خلال وقت الغداء، قائلين إنهم يحتجون على موقف الحكومة الحالي بشأن الدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وقالت المتحدثة باسم المجموعة أنجيليك إيجبي: هناك قلق بشأن حقيقة أن الحكومة الهولندية لا تزال لا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهذا هو في الأساس سبب وجودنا هنا اليوم.
وقالت إيبي لوكالة فرانس برس إنها استقالت الشهر الماضي بسبب الموقف الهولندي المستمر في الصراع.

وامتنعت هولندا، مثل ألمانيا وإيطاليا، الأسبوع الماضي عن التصويت لصالح وقف إطلاق النار خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من تصويت عدد كبير من الدول لصالحه.

وقال وزير الخارجية الهولندي، هانكي بروينز سلوت، بعد ذلك إن الامتناع عن التصويت نتج عن أن نص القرار "ليس واضحا بما فيه الكفاية" بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولم يشر إلى هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس.

لكن بعض موظفي الخدمة المدنية اختلفوا مع الموقف الهولندي، ونظموا الاحتجاج الذي استمر حوالي نصف ساعة. على الرغم من أن الاحتجاجات تحدث غالبًا في هولندا، إلا أنه من النادر أن يُسمع موظفو الخدمة المدنية أصواتهم خلافًا للسياسة الرسمية.

وقال جيسي يانسن، وهو متظاهر يبلغ من العمر 34 عاما، لوكالة فرانس برس: "نحن هنا لأننا نختلف مع موقف هولندا بشأن مسألة وقف إطلاق النار"، كما انه "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد بينما يتم انتهاك القانون الدولي والإنساني."

وفي أكتوبر، كتب نحو 200 موظف حكومي رسائل إلى الحكومة الهولندية يطلبون منها دعوة إسرائيل إلى وقف قصف غزة "وحماية المدنيين الأبرياء".

غزة الموظفين الحكومة الخارجية واشنطن

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