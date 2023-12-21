مبعوث أمريكا بالأمم المتحدة: مسودة مساعدات غزة يمكن أن "تبطئ تسليمها"

أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل أن المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة أكد أن المسودة الحالية لقرار مساعدات غزة يمكن أن تبطئ تسليمها.

وقال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة إنه يجب ضمان أن يكون أي قرار بشأن مساعدات غزة مساعدا للأوضاع على الأرض.

في وقت سابق، أجّل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار لزيادرة المساعدات إلى قطاع غزة حتى، اليوم الخميس، حيث أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن مجلس الأمن أرجأ مرة أخرى التصويت على قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة، بناءً على طلب الولايات المتحدة، للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.