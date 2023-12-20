الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تصاعد وتيرة الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال شمال غزة

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بتصاعد وتيرة الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وأكد الإعلام الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فوسفورية شرق مخيم البريج بوسط قطاع غزة.

وقبل قليل، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن مجلس الأمن أرجأ مرة أخرى التصويت على قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة، بناءً على طلب الولايات المتحدة، للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.

 

القاهرة الإخبارية الاشتباكات فصائل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة قذائف فوسفورية مخيم البريج

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