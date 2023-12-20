القاهرة الإخبارية: ماكرون يُجدد دعوته لهدنة إنسانية فى غزة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوته إلى هدنة في قطاع غزة، تؤدي إلى وقف لإطلاق النار؛ وذلك حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأجّل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار لزيادرة المساعدات إلى قطاع غزة حتى غدٍ الخميس؛ وذلك نقلًا عن وكالة "رويترز".

وقبل قليل، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن مجلس الأمن أرجأ مرة أخرى التصويت على قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة، بناءً على طلب الولايات المتحدة، للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.