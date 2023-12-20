الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: المجتمع الإسرائيلى لم يعد يثق فى حكومته

أشرف العكة
أشرف العكة

قال د.أشرف العكة، الباحث السياسي الفلسطيني، إن هناك عدم ثقة واضحة من المجتمع الإسرائيلي وإشارات واضحة بأن المجتمع الإسرائيلي بدأ يفقد الثقة في الحكومة الإسرائيلية خاصة حكومة اليمين المتطرف وخاصة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذين يحشدون في المجتمع الإسرائيلي من يحرض على إدامة هذه الحرب وعدم الرضوخ إلى أي شكل كمن اشكال الهدنة أو التسوية.

أضاف الباحث السياسي الفلسطيني، الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك انقساما عميقا الآن بدأ يظهر في داخل المجتمع الإسرائيلي حول الحرب وأهدافها ومدتها وحول قضية المحتجزين الإسرائيليين، على اعتبار أن هناك جزءا من المجتمع يدفع باتجاه تلك الهدنة والمصالحة وضرورة تحرير المحتجزين.

وأوضح الباحث السياسي الفلسطيني، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها عقد صفقة أو هدنة، فإنها لا تحظى بالثقة من المجتمع الإسرائيلي، ومن سيقود ومن سيحسم المعركة أعتقد أن هذا له علاقة بجوهر الحرب وسيرورتها، وليس في إطار هذا النزاع المباشر.

وأكد أن الغرابة في هذه الحرب أن الهجف الثانوي يصبح أساسيا ومركزيا، والعامل الثانوي يصبح أساسيا ومتغيرا، وهذا الموضوع لم يكن ذلك الهدف الأساسي، اليوم هو الهدف المركزي الذي يضغط على الحكومة والجيش ويخلق تفاعلات داخلية غاية في الأهمية والخطورة على فهم الجيش والحكومة لطبيعة هذه العمليات العسكرية واستمرارها أو تعميقها داخل القطاع.

القاهرة الإخبارية المجتمع الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية اليمين المتطرف المحتجزين الهدنة

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