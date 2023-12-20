الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال: "العملية البرية مستمرة فى غزة.. وهدفنا الأول تفكيك حماس"

دانيال هاغاري
دانيال هاغاري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إنّ العملية البرية في قطاع غزة مستمرة، وجيش الدفاع سيواصل غاراته الجوية على القطاع.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعادة المحتجزين هو هدف من أهداف الحرب، ويعمل عليها الجيش والمخابرات وهي مهمة عليا، مشيرًا إلى أن التعلميات قد أعطيت للجنود من أجل التفتيش عن المحتجزين في غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نواصل ضرباتنا لاستهداف قادة حماس، لأن هدفنا تفكيك حماس وألا يكون هناك مصدرًا لتهديدنا".

وفيما يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين قُتلوا على يد جيش الاحتلال عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون "الراية البيضاء"، أكد "هاجاري" أن جيش الاحتلال يجري تحقيقًا عما حدث، حيث أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي تعليمات بالاستمرار في التحقيق حتى يتم استكماله، وحينها سيتم تقديمه مع كافة التسجيلات التي كان يحملها الكلب إلى عائلات القتلى الثلاثة.

وتابع: "بعد ذلك سيتم تقديم هذه الحقائق للجمهور الإسرائيلي بعد أن تطلع عليها عائلات المحتجزين الإسرائيليين القتلى".

وعن الجنوب اللبناني، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم قصف عدة أهداف لحزب الله اللبناني اليوم، وسنقصف في الأماكن الحدودية التي يتواجد فيها حزب الله، مؤكدًا أن حزب الله يجر لبنان إلى حرب ووضع خطر، مضيفًا: "سوف نظل نقصف ونقتل مثلما قتلنا بالأمس، وسنظل نهاجم عناصر حزب الله طالما يهددوننا ولن ندعهم يظلوا على جانب الحدود".

القاهرة الإخبارية قطاع غزة العملية البرية الغارات الجوية حماس غزة حزب الله اللبناني القتلى المحتجزين الإسرائيلين الثلاثة

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