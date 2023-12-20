الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بين الفساد والفشل.. “القاهرة الإخبارية”: مستقبل نتنياهو السياسى على المحك (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

كشف تقرير لقناة "القاهرة االإخبارية"، عن حجم الاتهامات التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سواء في الداخل أو الخارج، والتي تنوعت بين الفساد الإداري والانتكاسة السياسية.

وأكد التقرير، أن تلك الاتهامات زادت بعد فشل نتنياهو في إحراز أي انتصار حقيقي من حربه ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رغم دخول العدوان على القطاع شهره الثالث.

وأوضح أن نتنياهو كعادته صدّر مشكلاته العسكرية في اجتياح القطاع، للهروب من الاتهامات السياسية والشعبية الموجهة له، والتي تشمل اتهامات بالفساد.

وأرسل نتنياهو طلبًا للمحكمة بتأجيل جلسات محاكمته لانشغاله بإدارة العدوان على غزة، كما أنه يعول على إطالة أمد الحرب لأطول فترة للنجاة بمسيرته السياسية.

وتابع: "المساءلة القانونية ليست وحدها التي يتهرب منها نتنياهو، فهناك أيضًَا المساءلة الشعبية، وهو ما ظهر في الغضب العارم في الداخل الإسرائيلي نتيجة الوعود الكاذبة باقتراب تحقيق النصر في غزة والإفراج عن المحتجزين".

وأكد التقرير، أن ما زاد الأمور سوءًا هو خسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان التي تزيد يومًا بعد يوم، والدعم الدولي الذي يتقلص هو الآخر.

وواصل: "الكنيست الإسرائيلي معركة أخرى تعكس ملامح الصراعات الداخلية التي يقودها نتنياهو، فقط ازدادت حدة الغضب تجاه نتنياهو من قِبل الكنيست والمعارضة وذلك نتيجة الخسائر الإسرائيلية البشرية والاقتصادية الناتجة عن الحرب".

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