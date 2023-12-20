الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الأونروا": 2023 العام الأكثر دموية فى الضفة الغربية

كاظم أبوخلف
كاظم أبوخلف

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إنّ هذا العام يعد الأكثر دموية في الضفة الغربية، حيث فاق عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر الماضي عدد الضحايا في الضفة الغربية خلال العام الماضي بأكمله.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة ويستهدف البنية التحتية، ويحاول تجفيف منابع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأشار إلى أن الأونروا هي أكبر مؤسسة إنسانية في غزة، ولا يمكن إنقاذ الوضع المتردي هناك إلا إذا عملنا بكل طاقتنا، وقد سقط العديد من الموظفين في أونروا بين ضحايا القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن مقدمي الخدمات في الوكالة لا يعنيهم ما يحاول الإسرائيليون فعله لكنهم معنيون بالمدنيين، وماتزال لدينا قنوات اتصال مع فرنسا ومع كل أوروبا، والعالم اليوم مازال ينظر إلى مقدمي الخدمة في الوكالة باعتبارها مؤسسة مهمة جدا.

القاهرة الإخبارية الأونروا الضفة الغربية 7 أكتوبر قطاع غزة

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