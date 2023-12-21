الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف تفاصيل جديدة حول جريمة "القاصر المكبلة" بأكتوبر

جثة
جثة

أمكن التوصل بعد 24 ساعة من البحث والتحري، في جريمة الحي الايطالي التي عثر فيها على جثة فتاة قاصر مكبلة بالحبال وجسدها مشوه نتيجة تعذيب، إلى أن الجاني على معرفة بالمجني عليها. 

وسع فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، دائرة البحث وفحص كاميرات المراقبة في الحي الايطالي بالكامل والطريق المؤدي إليه، علهم يتوصلون إلى خيط يقودهم للجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

وأجرى رجال المباحث، التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

txt

جريمة فى الحى الراقى.. تفاصيل العثور على جثة فتاة بأكتوبر

txt

ضبطوها في أحضان "جومانة التونسية".. سقوط إمبراطورة كباريهات الهرم "نهى الدكر"

 وشهدت منطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، حالة من الذعر بين الأهالي، حيث تم العثور على جثة فتاة مُكبلة الأيدي عُثر عليها أمام كمبوند شهير في الحي الإيطالي بـ 6 أكتوبر، من قبل أجهزة الأمن، ما أثار رعب الأهالي في ظل غموض الحادث.

وبمعاينة مسرح الواقعة اتضح أن الفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وبدا على جسدها آثار تعذيب وتم  إخطار النيابة العامة، طلبت تحريات أجهزة الأمن الكشف عن هوية الفتاة وفحص بلاغات التغيب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وطلبت النيابة نقل الجثمان تحت تصرفها إلى مشرحة المستشفى، حيث تخضع لإجراءات الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وتوقيته والتحفظ على كاميرات المراقبة وفحصها بالإضافة إلى سؤال بعض الأشخاص ومن عثروا على الجثة. 

جريمة القاصر أكتوبر الجيزة جثة فتاة الحي الايطالي

مواد متعلقة

"معملتش حاجة غلط وعايزة أكسب".. اعترافات جريئة لـ التيك توكر وفاء عزت

ضبطوها في أحضان "جومانة التونسية".. سقوط إمبراطورة كباريهات الهرم "نهى الدكر"

لمدة يومين.. غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر باتجاه المنيب

جريمة فى الحى الراقى.. تفاصيل العثور على جثة فتاة بأكتوبر

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عينات معوية لبيان أسباب تسمم سيدة ونجلها في الطالبية

تأجيل محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع على 7 إيصالات

الإعدام لاثنين قتلا رجلاً في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

"معملتش حاجة غلط وعايزة أكسب".. اعترافات جريئة لـ التيك توكر وفاء عزت

ضبطوها في أحضان "جومانة التونسية".. سقوط إمبراطورة كباريهات الهرم "نهى الدكر"

"الداخلية" تنشر فيديو يوثق سفر "فتاة الأسانسير" مع والدها بمحض إرادتها

حصريًا.. أول ظهور للعروسين سامح الصريطي وحنان في "صاحبة السعادة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين