كشف تفاصيل جديدة حول جريمة "القاصر المكبلة" بأكتوبر

أمكن التوصل بعد 24 ساعة من البحث والتحري، في جريمة الحي الايطالي التي عثر فيها على جثة فتاة قاصر مكبلة بالحبال وجسدها مشوه نتيجة تعذيب، إلى أن الجاني على معرفة بالمجني عليها.

وسع فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، دائرة البحث وفحص كاميرات المراقبة في الحي الايطالي بالكامل والطريق المؤدي إليه، علهم يتوصلون إلى خيط يقودهم للجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأجرى رجال المباحث، التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشهدت منطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، حالة من الذعر بين الأهالي، حيث تم العثور على جثة فتاة مُكبلة الأيدي عُثر عليها أمام كمبوند شهير في الحي الإيطالي بـ 6 أكتوبر، من قبل أجهزة الأمن، ما أثار رعب الأهالي في ظل غموض الحادث.

وبمعاينة مسرح الواقعة اتضح أن الفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وبدا على جسدها آثار تعذيب وتم إخطار النيابة العامة، طلبت تحريات أجهزة الأمن الكشف عن هوية الفتاة وفحص بلاغات التغيب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وطلبت النيابة نقل الجثمان تحت تصرفها إلى مشرحة المستشفى، حيث تخضع لإجراءات الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وتوقيته والتحفظ على كاميرات المراقبة وفحصها بالإضافة إلى سؤال بعض الأشخاص ومن عثروا على الجثة.