الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة فى الحى الراقى.. تفاصيل العثور على جثة فتاة بأكتوبر

جثة
جثة

حي هادئ راقٍ دوت فيه صافرات سيارات الشرطة بعد ورود بلاغ غريب على طبيعة تلك المنطقة بالعثور على جثة فتاة في الشارع والأغرب حالتها، حيث إنها مكبلة بالحبال وجسدها ملىء بآثار تعذيب. 

رجال مباحث أكتوبر الذين انتقلوا إلى مسرح البلاغ كشفت معاينتهم عن أن الجثة لفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وبدا على جسدها آثار تعذيب، تم إخطار النيابة العامة بأكتوبر التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم وكلفت الطب الشرعي بتشريحها لتحديد سبب الوفاة وتوقيت حدوثها ورفع خبراء الأدلة الجنائية آثار البصمات بمكان الحادث. 

 كما طلبت تحريات أجهزة الأمن الكشف عن هوية الفتاة وفحص بلاغات التغيب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوصول إلى فيديو قد يكون في رصد الشخص الذي تخلص من الجثة في الشارع. 

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من جانبها، شكّلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث برئاسة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، لحل لغز الجريمة وتعتمد الخطة الموضوعة على فحص بلاغات التغيب لفتيات يحملن مواصفات المجني عليها لتحديد هويتها. 

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة فتاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل، وبها آثار اعتداء.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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