محمود عاقب زوجته بـ9 طعنات بسبب "الجمعية".. ووالدتها: "قتلها فى بيتى"

9 طعنات كانت من نصيب "مروة" التي عاقبها زوجها داخل منزل أسرتها بـ الطالبية في منطقة فيصل بالجيزة، لعدم إنفاقها عليه حيث كان دائم التعدي عليها وإجبارها على العمل من أجل تلبية طلبات المنزل وطلباته الشخصية.

التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية كشفت تفاصيل الجريمة كاملة التي شهدتها منطقة ترسا في الطالبية، حيث تبين أن المجني عليها تزوجت من المتهم "محمود. أ" منذ 4 سنوات بعد طلاقها من زوجها الأول، وخلال فترة زواجهما كانت تدب بينهما الخلافات، لقيامه بإجبارها على العمل والإنفاق عليه، وكانت مشكلة دارت بينهما عندما علم بأنها قامت بعمل جمعية بينها وبين الجيران فتشاجر معها لرغبته في الحصول على أقساط الجمعية منها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ذهب لشراء سكين، وعاد بعدها كانت زوجته نائمة، دخل عليها كتم أنفاسها بالبطانية، وقام بطعنها بـ السكينة ٩ طعنات متفرقة ففارقت الحياة في الحال.

في أقواله أمام النيابة قال والد المجني عليها:"كل مشكلة مع بنتي كنت بطلب منها تحصل على الطلاق منه، إلا أنها كانت ترفض، وتقول له بأن المجتمع لن يرحمها، خصوصًا أنها تزوجت قبل زواجها بالمتهم.

وقالت والدة المجني عليها: "بنتي كانت خايفة الناس تتكلم عليها وتقول إنها اتجوزت واتطلقت مرتين يبقي العيب فيها".

وأضافت والدة المجني عليها:"بنتي كانت غضبانة عندي في بيتي لما المتهم جالها وقتلها في غرفة نومي".

واعترف المتهم بقتل زوجته، وأنه كان يشك في سلوكها الفترة الأخيرة، فقرر التخلص منها، واستل سلاحه الأبيض (سكين)، وسدد لها طعنات في جسدها، أسفر عن مقتلها في الحال.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة ربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل، بها آثار طعنات متفرقة، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة- تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها لشكه في سلوكها.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.