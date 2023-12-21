معلومات لا تعرفها عن مرض نقص الصفائح الدموية.. خلال سطور

يعتبر مرض نقص الصفائح الدموية من الأمراض التي يصعب تشخيصها بسبب تشابه أعراضها مع أمراض أخرى، وبالتالي يحتاج الأمر إلى العديد من الفحوصات، وتعد الصفائح الدموية أحد أنواع خلايا الدم، والتي تتمثل وظيفتها بشكل رئيسي في تجلط الدم ووقف النزيف عند الإصابة بالجروح أو تشققات في الجلد، وتتراوح حالات نقص الصفائح الدموية من خفيفة إلى شديدة، وفي معظم الحالات لا يسبب انخفاض تعداد الصفيحات الدموية البسيط أعراض أو اضطرابات صحية خطيرة، بينما قد تؤدي الحالات الحادة من قلة الصفيحات إلى نزيف دموي في بعض أجزاء الجسم الحيوية كالدماغ والأمعاء لا يمكن السيطرة عليه مهدد للحياة.



أسباب الإصابة بالمرض



وفقًا لموقع "health" تتصدر مشكلات الجهاز المناعي أسباب الإصابة بمرض نقص الصفائح الدموية هو عندما يصبح جهاز المناعة والأجسام المضادة التي ينتجها تهاجم أو تدمر الصفائح الدموية عن طريق الخطأ بدلًا من مهاجمة الالتهابات والأجسام الغريبة، ويليها نقص الفيتامينات وخاصة فيتامين ب 12، والحديد وحمض الفوليك، والآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل مدرات البول، ومخففات الدم، والأدوية المضادة للتشنج، والتعرض للعلاج الكيميائي، أو الإشعاعي، أو المواد الكيميائية السامة، مثل الزرنيخ والمبيدات، وفقر الدم، والإكثار من استخدام المشروبات الكحولية، ومشاكل نخاع العظام، حيث يتم إنتاج جميع مكونات الدم بما في ذلك الصفائح الدموية في النخاع العظمي، وهناك العديد من الأسباب التي قد تقلل من إنتاج نخاع العظم للصفائح الدموية، مثل الأورام الليفية، والإصابة بجرثومة المعدة، وفيروس سي، والتهاب المفاصل الروماتيدي.



أعراض الإصابة بالمرض



سهولة الكدمات أو زيادتها، والنزف السطحي داخل الجلد الذي يظهر في شكل طفح جلدي من بقع أرجوانية تميل للاحمرار بحجم النقاط تظهر دومًا على الأجزاء السفلى من الساقين، ونزيف الجروح لفترات طويلة، والنزيف من اللثة أو الأنف، وظهور دم في البول أو البراز، والإرهاق، وتضخُّم الطحال.

العلاج

يعالج المرضى في تلك الحالة بمثبطات المناعة، وذلك في حالات نقص الصفائح الدموية المناعي، ونقل الدم أو نقل الصفائح الدموية للمريض، وذلك في الحالات شديدة الخطورة والطارئة، وجراحة استئصال الطحال.