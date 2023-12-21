يسرا تفجر مفاجأة عن الراحل أشرف عبدالغفور وناهد فريد شوقى

كشفت الفنانة يسرا عن مفاجأة خاصة بالفنان أشرف عبدالغفور، والراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، بعد رحيل الثنائي في الأسبوع ذاته، وهو الأمر الذي أحزن الوسط الفني جميعه بسبب الرحيل المفاجئ.

وأوضحت يسرا في تصريحات تليفزيونية عن المفاجأة الخاصة بالفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي وهو حضورهما الدورة الاستثنائية الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة وتقديمهما أشياء خاصة بهما عن فلسطين، وفقرات تخصهما، لذا يفتقدهما الوسط الفني جميعًا.

وهذه هي المرة الأولى التي كان سيحضر فيها الفنان أشرف عبدالغفور لمهرجان الجونة في دورته السادسة والتي أقيمت كدورة استثنائية بسبب الأحداث التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون من عنف وقصف غير مبرر على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ناهد فريد شوقي

توفيت صباح الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

وأعلنت حينها عن خبر الوفاة الإعلامية أميرة بهي الدين، إذ كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناهد فريد شوقي.. حبوبي.. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

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أشرف عبدالغفور

وشيعت جنازة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الإثنين، الموافق الـ4 من شهر ديسمبر الجاري، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

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