الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يسرا تفجر مفاجأة عن الراحل أشرف عبدالغفور وناهد فريد شوقى

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا عن مفاجأة خاصة بالفنان أشرف عبدالغفور، والراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، بعد رحيل الثنائي في الأسبوع ذاته، وهو الأمر الذي أحزن الوسط الفني جميعه بسبب الرحيل المفاجئ.

وأوضحت يسرا في تصريحات تليفزيونية عن المفاجأة الخاصة بالفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي وهو حضورهما الدورة الاستثنائية الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة وتقديمهما أشياء خاصة بهما عن فلسطين، وفقرات تخصهما، لذا يفتقدهما الوسط الفني جميعًا.

وهذه هي المرة الأولى التي كان سيحضر فيها الفنان أشرف عبدالغفور لمهرجان الجونة في دورته السادسة والتي أقيمت كدورة استثنائية بسبب الأحداث التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون من عنف وقصف غير مبرر على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ناهد فريد شوقي

توفيت صباح الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

وأعلنت حينها عن خبر الوفاة الإعلامية أميرة بهي الدين، إذ كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناهد فريد شوقي.. حبوبي.. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

 

https://www.dostor.org/4570885

أشرف عبدالغفور

وشيعت جنازة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الإثنين، الموافق الـ4 من شهر ديسمبر الجاري، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

https://www.dostor.org/4569994

ناهد فريد شوقي أشرف عبد الغفور يسرا تفجر مفاجآة عن الراحل أشرف عبدالغفور وناهد فريد شوقي مفاجآة عن الراحل أشرف عبدالغفور وناهد فريد شوقي الفنانة يسرا يسرا

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