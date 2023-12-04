الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشييع جنازة أشرف عبدالغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

تشيع جنازة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور 

وكان قد توفى الفنان أشرف عبد العزيز، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم على طريق اسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة، برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرى محاولات إسعافهما وبمجرد دخول المستشفى لفظ  أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة  وتوفي عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

نجوم الفن يرافقون ريهام عبد الغفور لمواساتها 

وشهد الوسط الفني حالة من الحزن الشديد، بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وانهارت ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، فور وصولها المستشفى وتلقيها خبر وفاة والدها، وظل يرافقها إلى الآن، في المستشفى عدد من الفنانين لمواساتها فى مقدمتهم الفنان أحمد السعدني، الفنان إيهاب فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والفنانة لقاء الخميسي، وغيرهم.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الفنان أشرف عبد الغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على نعى الفنان أشرف عبد الغفور، من خلال صفحاتهم وحساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.

عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان عزاء الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور.

أشرف عبد الغفور مكان جنازة أشرف عبد الغفور تشييع جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وفاة الفنان أشرف عبد الغفور موعد ومكان جنازة الفنان أشرف عبد الغفور

مواد متعلقة

مش مصدقة والله.. ريهام عبدالغفور تودع والدها بكلمات مؤثرة

إياد نصار وعمرو يوسف ينعيان أشرف عبد الغفور: "فقدنا قامة فنية كبيرة"

إدوارد ناعيا الفنان أشرف عبد الغفور: "الله يرحمك ويصبرك يا ريهام"

أمسية شعرية لـ 4 مبدعين على مسرح دار أوبرا دمنهور.. غدا

اليوم.. الأوبرا تحتفى بموسيقار الأجيال بمعهد الموسيقى وذكرى فايزة أحمد بالجمهورية

أبرزهم الأبنودي والحبروك وخيري.. تفاصيل حفل "ذكرى شعراء مصر" بالأوبرا

بعد تماثله الشفاء.. الشيخ ياسين التهامي يستأنف ليالي المديح في هذا التوقيت

تارا عماد تنتهى من "العودة" وتفاضل بين سيناريوهات رمضان

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والقبض على مشاكل.. نشرة حوادث الدستور

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

مش مصدقة والله.. ريهام عبدالغفور تودع والدها بكلمات مؤثرة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

تشييع جنازة أشرف عبدالغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 مواطنين محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال الإسرائيلى: يعتقل 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم