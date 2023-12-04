تشييع جنازة أشرف عبدالغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

تشيع جنازة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وكان قد توفى الفنان أشرف عبد العزيز، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم على طريق اسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة، برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرى محاولات إسعافهما وبمجرد دخول المستشفى لفظ أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة وتوفي عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

نجوم الفن يرافقون ريهام عبد الغفور لمواساتها

وشهد الوسط الفني حالة من الحزن الشديد، بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وانهارت ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، فور وصولها المستشفى وتلقيها خبر وفاة والدها، وظل يرافقها إلى الآن، في المستشفى عدد من الفنانين لمواساتها فى مقدمتهم الفنان أحمد السعدني، الفنان إيهاب فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والفنانة لقاء الخميسي، وغيرهم.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الفنان أشرف عبد الغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على نعى الفنان أشرف عبد الغفور، من خلال صفحاتهم وحساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.

عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان عزاء الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور.