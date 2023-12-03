الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إياد نصار وعمرو يوسف ينعيان أشرف عبد الغفور: "فقدنا قامة فنية كبيرة"

الفنان أشرف عبد الغفور
الفنان أشرف عبد الغفور

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 81 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير بطريق إسكندرية الصحراوي.

إياد نصار عن رحيل أشرف عبد الغفور:  فقدنا رائد من رواد الفن 

وشارك النجم إياد نصار، صورة للفنان أشرف عبد الغفور، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: "إن لله وإن إليه راجعون.. فقد الفن المصري قامة من قاماته ورائد من رواده الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والد الأخت والصديقة العزيزة ريهام عبد الغفور.. برجاء الدعاء بالمغفرة والرحمة.. ربنا يلهم الأسرة الصبر والسلوان".

عمرو يوسف ناعيا أشرف عبد الغفور: دعواتكم له بالرحمة والمغفرة 

كما حرص الفنان عمرو يوسف، على نعي الفنان أشرف عبد الغفور، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وشارك صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. رحم الله الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، ربنا يصبر الأخت العزيزة ريهام عبد الغفور.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

وجاء سبب وفاة الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكان برفقة زوجته فاطمة، أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي وجرى محاولات إسعافهما ولكن هناك لفظ الفنان أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

ويرافق حاليا الفنانة ريهام عبد الغفور، فى المستشفى نخبة كبيرة من الفنان لمواساتها فى مقدمتهم إيهاب فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام على نعي الفنان أشرف عبد الغفور ، داعيين له بالرحمة والمغفرة ولأهله وأسرته بالصبر والسلوان.

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