الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الشركة المتحدة تنعى الفنان الكبير أشرف عبدالغفور

جريدة الدستور

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، مساء اليوم الأحد.


وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

توفي الفنان أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

 

وفور وقوع الحادث، جرى نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، كما حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات.

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