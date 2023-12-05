الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى

توفيت صباح الثلاثاء المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز الـ73 عاما.

رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي 

أعلنت خبر الوفاة الإعلامية أميرة بهي الدين، إذ كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناهد فريد شوقي.. حبوبي.. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة، وسوف توافيكم “الدستور” بالتفاصيل.

ناهد فريد شوقى

ناهد فريد شوقى، منتجة سينمائية، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان. قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.

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