الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ووزير الخارجية البريطانى

سامح شكري
سامح شكري

كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بشأن الأوضاع في غزة.

وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن وزير الخارجية البريطاني، تقابل مع الرئيس السيسي، وتم الحديث عن الوضع الإنساني في غزة، موضحًا أنه تم الحديث عن وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لـغزة. 

ولفت إلى أن الحديث كان أيضًا من أجل صدور قرار من مجلس الأمن، بشأن ما يحدث في غزة، موضحًا أنه تم الحديث أيضًا عن قضية الهجرة، والحوار بين البلدين، وما يحدث في السودان، ولبنان.

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