"شباب كفر الشيخ" تُنظم لقاءً حول "التحول الرقمي والأمن السيبراني"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاء حول التحول الرقمي والأمن السيبراني، ضمن البرنامج الموحد للتعليم المدنى، بحضور 50 عضو من أعضاء برلمان الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

تطوير المؤسسات بالتكنولوجيا

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه في ظل ما يشهده العالم من تغيرات هائلة فى تكنولوجيا المعلومات التى أصبحت الأداة الرئيسية فى تطوير وتحسين أداء المؤسسات المختلفة ومن ثم جاء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم لقاءات تثقيفية للشباب، حول دور الأمن السيبراني فى تأمين المعلومات وحماية البيانات من الاختراقات والهجمات المحتمل حدوثها.

وقدمت اللقاء المهندسة أسماء المالكي، مدرب مركز التطوير التكنولوجى بجامعة كفر الشيخ، متناولة تعريف موضوعات رئيسية من حماية المعلومات من السرقة والتصدى للفيروسات، الدفاع عن المعلومات ضد الاختراقات، الحد من الجرائم الإليكترونية، حماية ميزانيات ومعلومات أمنية وغيرها للمؤسسات، مؤكدة ان الأمن السيبراني يعد سلاح إستراتيجي للدول والافراد فى مواجهة الهجمات السيبرانية.

كانت قد اختتمت الورش التدريبية لبرنامج " نتشارك " للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فى نسخته الثانية بحضور 25 عضو من أعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب فوه

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية مستهدفا فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، لإعداد متدربين من عمر 13 لــ 17 عامًا والشباب من 17 لــ 24 عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة فى إطلاق مبادرات ضمن المحاور الرئيسية من تمكين الفتيات والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمي.

أدارت الورش التدريبية بشباب فوة، أميرة شاهين مدربة البرنامج، بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، السيد درويش مدير إدارة شباب فوه وفريق عمل إلادارة.