الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم مدربي برنامج أندية السكان في محافظة كفر الشيخ

التكريم
التكريم

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المدربين والقائمين على تنفيذ برنامج أندية السكان بكفر الشيخ، لما حققوه من نجاح في تنفيذ فاعليات أندية السكان خلال العام الجاري داخل المحافظة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب" وصندوق الأمم المتحدة ومؤسسة اتجاه.

  • وكيل شباب كفر الشيخ يشيد بدورهم

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ بالدور المميز والفعال من خلال الأنشطة المقدمة والمنفذة بأندية السكان لرفع الوعي بقضايا السكان بمراكز الشباب.

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تنفيذ 107 ورش تدريبية بمشاركة 2853 متدربا 

الجدير بالذكر بأنه تم تنفيذ 107 ورش تدريبية بمشاركة 2853 متدربا داخل 10 أندية سكان بمراكز شباب "كفر الشيخ، دسوق، الرياض، بيلا، ابشان، ابو طبل، المنشأة الكبرى، إصلاح شالما، فوة، سيدي غازي"، تهدف لرفع الوعي بقضايا السكان وتتضمن موضوعات "الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، ختان الإناث، زواج الأطفال، صحة المراهقين"، في إطار دعم وتمكين الشباب واشراكهم في وضع الحلول للمشكلات المجتمعية من خلال دمج الفن بالقضايا المجتمعية وإيصال رسالة هادفة للمجتمع.

وفي وقت سابق، نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المسابقة الرياضية لذوي الهمم بإدارة شباب بيلا، ضمن البرامج الترفيهية المتعددة التى تقدمها المديرية لذوى القدرات من النشء والشباب من خلال مراكز الشباب،بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه خلال فعاليات اليوم الرياضي تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الرياضية لذوي القدرات والهمم، بحضور أسرهم بجانب إقامة مسابقات رياضية، وتوزيع هدايا تذكارية وجوائز عليهم لتحفيزهم وتشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة.، بالإضافة إلى الإهتمام بذوي القدرات والهمم، وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لإكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

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