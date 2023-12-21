الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة في التأمين الصحي.. حقن الجسم الزجاجي للعين بدمياط

حقن الجسم الزجاجي
حقن الجسم الزجاجي للعين بدمياط

أعلن فرع التأمين الصحي بـدمياط، برئاسة الدكتور محمد رياض، عن البدء في تقديم  خدمة حقن الجسم الزجاجى للعين بمادة "الإليا" لأول مرة، بمستشفى الهلال التابع للتأمين الصحي.

يعد ذلك استكمال لما تم من رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى الهلال، وخاصة في مجال جراحة العيون، وحرصا على تقديم خدمة طبية متميزة لمنتفعي التأمين الصحي بدمياط.

جاء ذلك  تحت رعاية  الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتور محمد رياض، مدير فرع التأمين الصحى بدمياط.

دمياط أتوبيس التأمين الصحي أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي التأمين الصحي

مواد متعلقة

فتيات دمياط يشاركن في بطولة "ألف بنت.. ألف حلم" على مستوى الجمهورية

محافظ دمياط تزور كنيسة الروم للمشاركة فى احتفالات القيامة

4 دوائر كهربائية جديدة تدخل الامتداد العمرانى فى رأس البر

ضبط مواطن وبحوزته 250 طن بصل بقصد الاحتكار فى دمياط

محافظ دمياط تهنئ الرئيس السيسي بعد إعلان فوزه رسميا بالانتخابات

محافظ دمياط تتابع مستجدات مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر

حفل فني وغنائي احتفالا باليوم العالمي للغة العربية في دمياط

"برا وبحرا".. احتفالات جماهيرية بفوز الرئيس السيسي في دمياط

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة