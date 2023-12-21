لأول مرة في التأمين الصحي.. حقن الجسم الزجاجي للعين بدمياط

أعلن فرع التأمين الصحي بـدمياط، برئاسة الدكتور محمد رياض، عن البدء في تقديم خدمة حقن الجسم الزجاجى للعين بمادة "الإليا" لأول مرة، بمستشفى الهلال التابع للتأمين الصحي.

يعد ذلك استكمال لما تم من رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى الهلال، وخاصة في مجال جراحة العيون، وحرصا على تقديم خدمة طبية متميزة لمنتفعي التأمين الصحي بدمياط.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتور محمد رياض، مدير فرع التأمين الصحى بدمياط.