الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع توافر السلع فى "الهايبرات" والسلاسل الغذائية بالخانكة والعبور

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع الهايبرات والسلاسل الغذائية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت متابعة توافر السلع الاستراتيجية بعدد من الهايبرات والسلاسل التجارية بمدينتي الخانكة والعبور، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، بالعمل على توفير السلع بكميات وفيرة وبجودة عالية.

تكثيف لجان المتابعة لرصد أى شكاوى تتعلق بالنظافة العامة والعمل على حلها فورًا

بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة التي تتم بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية الجديدة، وتابع أعمال رفع تراكمات الأتربة بمحور الفريق العصار وبشارع 15 مايو، ووجّه بالعمل على رفع القمامة من نقاط التجميع أولًا بأول، وتكثيف لجان المتابعة لرصد أي شكاوى تتعلق بالنظافة العامة والعمل على حلها فورا.

وتابع المحافظ خلال الجولة عددا من السلاسل التجارية بمدينة الخانكة والعبور لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 المحافظ يطمئن على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة

واطمأن "الهجان" خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض) وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ووجّه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين، مثمنًا مبادرة تخفيض الأسعار التي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

التوجيه بإعداد سيارات متنقلة لتوزيع السكر بقرى المحافظة بأسعار مخفضة 

 ووجّه "الهجان" بإعداد سيارات متنقلة لتوزيع السكر تجوب قرى المحافظة، بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع دون تحميل سلع أخرى، مؤكدًا استكمال التوزيع في كل المدن بباقي أنحاء المحافظة.

 كما وجّه المحافظ باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكني لمنع تواجد القمامة بالشارع ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.

محافظ القليوبية السلع الغذائية السلاسل التجارية عبدالحميد الهجان خفض الأسعار

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