اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

استُشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الخميس، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في غارات الاحتلال المتواصلة على جباليا شمال قطاع غزة، وعلى عدة مناطق وسط القطاع.

مدينة خان يونس جنوب القطاع

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 55 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على منازل المواطنين في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال بشكل مكثف مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع جرحى.

وأفاد الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، بعدم تمكن طواقمه من الوصول إلى الشهداء والجرحى، بسبب القصف الإسرائيلي المكثف.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطنًا، بينهم كوادر طبية، و22 جريحًا.

وتواصل قوات الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

غزة منذ بدء العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر، إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

عمليات إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة

وفي وقت سابق طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإعادة تهيئة الظروف التي تسمح بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة فورًا.

وقال جوتيريش، في منشور له على منصة "إكس"، إن القتال العنيف، ونقص الكهرباء، ومحدودية الوقود، وتعطل الاتصالات السلكية واللاسلكية يقيد بشدة جهود الأمم المتحدة المتضافرة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس في غزة.

من جهتها؛ طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من الرئيس الأمريكي بايدين، بالتدخل لوقف "المذبحة الحمقاء" للمدنيين الأبرياء في غزة.

وقالت ألبانيز، في منشور لها على منصة "إكس"، إن "كل يوم إضافي لا يتحرك فيه المجتمع الدولي لوقف حملة الإبادة الإسرائيلية، هو مسمار آخر في نعش الإنسانية والنظام الدولي القائم على القانون".