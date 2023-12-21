عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة، أو الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 137 منذ بداية العملية البرية في غزة

وفي وقت سابق هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسين" في خربة الطويل شرق قرية عقربا جنوب نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال هدم "بركسين" يعودان للمواطنين أسامة أنس بني فضل، وصدقي حمد بني فضل، أحدهما يُستخدم للسكن، والآخر لتربية المواشي.

يذكر أنه في وقت سابق أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ثلاثة من جنوده أثناء القتال في شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري في القطاع إلى 137.

وكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات خطيرة خلال عمليات القتال في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أكدت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 19902، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

بنيامين نتنياهو: لا يمكن وقف عمليات إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إنه لا يمكن وقف عمليات إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل الأوان، وتعهد مجددًا بالقضاء على كل مقاومة من جانب الحركة.

وأضاف نتنياهو في رسالة عبر الفيديو "نواصل الحرب حتى النهاية. ستستمر حتى القضاء على حماس- حتى النصر".