الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل، وفتشت عددًا من المنازل.

وبحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر معتز ذيب العويوي، والطالب الجامعي أحمد أشرف نيروخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

مدينة دورا جنوب الخليل

وأشارت مصادر في تصريحات للوكالة الرسمية الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيمن كمال النمورة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح داخل منزله، في مدينة دورا جنوب الخليل.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في بلدة دورا جنوبًا عُرف من أصحابها: كمال النمورة، ونجله أيمن، واستولت على مركبتيهما، وموسى نعيم قزاز، ويوسف عايد فقوسة. وفي بلدة بني نعيم شرقًا، فتشت منازل بدوي عايش زيدات، ونجله صابر، وزكي عطية الطرايرة، وعاثت خرابًا في محتوياتها.

txt

"القاهرة الإخبارية" تعرض لحظة استهداف الفصائل الفلسطينية لدبابة "ميركافا" بغزة

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

إسرائيل تسعى لإخلاء منطقة واسعة في خان يونس

وبدورها، أعلنت الأمم المتّحدة، اليوم الخميس، عن أن إسرائيل تسعى لإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، أكبر مدن جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدهم العدوان المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف الشهر.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير له، أن جيش الاحتلال يسعى لإخلاء منطقة تغطي نحو 20% من مساحة مدينة خان يونس.

حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن الإخلاء

وأوضح المكتب الأممي، أن حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن الإخلاء ليس واضحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنطقة كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ ذلك التاريخ نحو 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في 32 مخيّمًا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل الخليل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إسرائيل النزوح

مواد متعلقة

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر لـ"الدستور": نرفض تهجير الفلسطينيين.. وملف المساعدات "قديم"

عاجل.. اتجاه خاطئ.. كيف تهدد هجمات «الحوثيين» على السفن أمن واقتصاد المنطقة؟

اليابان تقدم 64 مليون دولار حزمة مساعدات جديدة للفلسطينيين

جوتيريش: المعارضة الأفغانية فى المنفى أصبحت أكثر نشاطًا

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

مقر حملة بوتين الانتخابية سيبدأ العمل نهاية الأسبوع

اليوم الـ72 | الاحتلال يشن غارات واسعة النطاق فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

النيابة تطلب تحريات المباحث فى "حريق مصحة الشروق"

عاجل.. يديعوت أحرونوت: حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة مروان البرغوثى

أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 21 ديسمبر

توقيع اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"