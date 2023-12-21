الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل، وفتشت عددًا من المنازل.

وبحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر معتز ذيب العويوي، والطالب الجامعي أحمد أشرف نيروخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

مدينة دورا جنوب الخليل

وأشارت مصادر في تصريحات للوكالة الرسمية الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيمن كمال النمورة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح داخل منزله، في مدينة دورا جنوب الخليل.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في بلدة دورا جنوبًا عُرف من أصحابها: كمال النمورة، ونجله أيمن، واستولت على مركبتيهما، وموسى نعيم قزاز، ويوسف عايد فقوسة. وفي بلدة بني نعيم شرقًا، فتشت منازل بدوي عايش زيدات، ونجله صابر، وزكي عطية الطرايرة، وعاثت خرابًا في محتوياتها.

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

إسرائيل تسعى لإخلاء منطقة واسعة في خان يونس

وبدورها، أعلنت الأمم المتّحدة، اليوم الخميس، عن أن إسرائيل تسعى لإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، أكبر مدن جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدهم العدوان المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف الشهر.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير له، أن جيش الاحتلال يسعى لإخلاء منطقة تغطي نحو 20% من مساحة مدينة خان يونس.

حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن الإخلاء

وأوضح المكتب الأممي، أن حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن الإخلاء ليس واضحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنطقة كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ ذلك التاريخ نحو 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في 32 مخيّمًا.