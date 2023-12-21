الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشهاد سيدة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي لمارون الراس جنوب لبنان

استشهاد
استشهاد

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، باستشهاد سيدة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي لمارون الراس جنوب لبنان.

وأوضحت فضائية القاهرة الإخبارية، أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قامت باستهداف بلدتي مارون الراس وعيترون جنوب لبنان.

هجمات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات ومناطق حدودية في جنوب لبنان

وفي وقت سابق قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الثلاثاء، بوقوع هجمات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات ومناطق حدودية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت أطراف بلدتي الناقورة وجبل اللبونة، فيما استهدفت مسيرة أخرى الأطراف الجنوبية-الشرقية لبلدة مارون الراس بعدة صواريخ.

وأضافت أن صاروخا من طائرة مسيّرة استهدف منطقة عين علما الواقعة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

جنوب لبنان لبنان مارون الراس عيترون إسرائيل الناقورة علما الشعب

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