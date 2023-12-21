استمرار إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل جنوب القاهرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في النهج للانتهاء من تطوير العديد من المناطق وتغيير واقعها للأفضل على النحو الذي يرتقي بالأحوال المعيشية وتطوير الخدمات المقدمة وتوفير سبل الحياة الكريمة ومنها رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة وربطها بالمناطق المحيطة.

إتمام إزالة تعارضات محور الحضارة بكورنيش النيل مثل الأعمال السابقة

وتفقد اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، إزالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل لاستكمال اعمال التطوير القائمة

وأشار رئيس الحي، إلى إتمام الأعمال بنفس التوسعة التي تم الإنتهاء فيها من إزالة تعارضات محور الحضارة السابقة وتقديم كافة أوجه الدعم، مؤكدًا على بذل الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات وذلك من خلال العمل المستمر على مدار اليوم للالتزام بتوقيتات الانتهاء من إنجازات المشروعات على أرض الواقع ودفع عجلة العمل بها.

الازالات

الازالات

الازالات

الازالات

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