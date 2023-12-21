سر الهتاف الشعبي الشهير "الله حي عباس جاي"

أُطلق عليه لقب "أبو المُتحفيين المصريين"، وهتف له المصريين "الله حي عباس جي".. إنه الخديوي عباس حلمي الثاني الذي أحبه المصريين واستطاع من خلال حكمه لمصر أن يحافظ على التراث والآثار المصرية.

محطات في حياة عباس حلمي الثاني

رحل الخديوي عباس حلمي الثاني في شهر ديسمبر ١٩٤٤م، وولد في ١٤ يوليو ١٨٧٤م بمدينة الإسكندرية، وهو ابن الخديوي توفيق، وأمه أمينة هانم إلهامي "أم المحسنيين"، وحكم مصر لمدة ٢٢ عام (من ١٨٩٢م حتى ١٩١٤م).

اشتهر حلمي الثاني بتشيده المباني والمتاحف الأثرية، وأيضًا هو من وضع حجر أساس جامعة القاهرة، كما أنه افتتح شبكة خطوط ترام القاهرة عام ١٨٩٦.

واُطلق عليه لقب "أبو المُتحفيين المصريين" نظرًا لإنجازاته في مجال الحفاظ على الآثار، والسبب في هذا اللقب، هو إنشاءه العديد من المتاحف خلال فترة حكمه مثل المتحف اليوناني الروماني عام ١٨٩٢م ووضع حجر الأساس للمتحف المصري بالتحرير عام ١٨٩٧م ومتحف الفن الإسلامي عام ١٩٠٣م.

كما اعتنى الخديوي عباس حلمي الثاني بآثار مصر وأولى لها اهتمامًا كبيرًا، حيث وضع خطة شاملة لترميم آثار مصر الإسلامية مما أدى إلى الحفاظ عليها مثل جامع السلطان حسن.

ما سر الهتاف الشهير "الله حي عباس جاي"؟

تميز عهده بمقاومة الاحتلال البريطاني فانتهز الإنجليز فرصة بوادر نشوب الحرب العالمية الأولى في ١٩١٤م وطلبوا منه عدم العودة ونصبوا عمه حسين كامل سلطانًا على مصر، وقد أحبه المصريون وحزنوا من أجله بعد عزله عن عرش مصر وصار هتافهم "الله حي عباس جاي".

و تُوفي عباس حلمي الثاني في جنيف بسويسرا عام ١٩٤٤م ودُفن بقبة أفندينا بالقاهرة.

وإذا كنت من محبي الآثار المصرية، فيمكنك زيارة متحف المركبات الملكية، لمشاهدة مجموعة من القطع النادرة من الآثار الملكية، مثل ميدالية تذكارية من الفضة للخديوي عباس حلمي الثاني مدون عليها اسم الخديوي عباس حلمي الثاني باللغة العربية والفرنسية وصورته، أصدرت الميدالية بمناسبة وضع الحجر الأول لأساس دار الآثار التاريخية بالقاهرة في ١٨٩٧م (المتحف المصري بالتحرير حاليًا) وتُعرض بفاترينة المجوهرات بقاعة الاستقبال.