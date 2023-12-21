الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

سر الهتاف الشعبي الشهير "الله حي عباس جاي"

الخديو عباس حلمي
الخديو عباس حلمي الثاني

أُطلق عليه لقب "أبو المُتحفيين المصريين"، وهتف له المصريين "الله حي عباس جي".. إنه الخديوي عباس حلمي الثاني الذي أحبه المصريين واستطاع من خلال حكمه لمصر أن يحافظ على التراث والآثار المصرية.

محطات في حياة عباس حلمي الثاني

رحل الخديوي عباس حلمي الثاني في شهر ديسمبر ١٩٤٤م، وولد في ١٤ يوليو ١٨٧٤م بمدينة الإسكندرية، وهو ابن الخديوي توفيق، وأمه أمينة هانم إلهامي "أم المحسنيين"، وحكم مصر لمدة ٢٢ عام (من ١٨٩٢م حتى ١٩١٤م). 

اشتهر حلمي الثاني بتشيده المباني والمتاحف الأثرية، وأيضًا هو من وضع حجر أساس جامعة القاهرة، كما أنه افتتح شبكة خطوط ترام القاهرة عام ١٨٩٦.

واُطلق عليه لقب "أبو المُتحفيين المصريين" نظرًا لإنجازاته في مجال الحفاظ على الآثار، والسبب في هذا اللقب، هو إنشاءه العديد من المتاحف خلال فترة حكمه مثل المتحف اليوناني الروماني عام ١٨٩٢م ووضع حجر الأساس للمتحف المصري بالتحرير عام ١٨٩٧م ومتحف الفن الإسلامي عام ١٩٠٣م.

كما اعتنى الخديوي عباس حلمي الثاني بآثار مصر وأولى لها اهتمامًا كبيرًا، حيث وضع خطة شاملة لترميم آثار مصر الإسلامية مما أدى إلى الحفاظ عليها مثل جامع السلطان حسن.

txt

صاحبة الفضل في إنشاء جامعة القاهرة.. ما حكاية الأميرة فاطمة إسماعيل؟

txt

بمناسبة افتتاحه.. تاريخ حافل للمتحف اليونانى الرومانى منذ عهد عباس حلمى الثانى

ما سر الهتاف الشهير "الله حي عباس جاي"؟

تميز عهده بمقاومة الاحتلال البريطاني فانتهز الإنجليز فرصة بوادر نشوب الحرب العالمية الأولى في ١٩١٤م وطلبوا منه عدم العودة ونصبوا عمه حسين كامل سلطانًا على مصر، وقد أحبه المصريون وحزنوا من أجله بعد عزله عن عرش مصر وصار هتافهم "الله حي عباس جاي".

و تُوفي عباس حلمي الثاني في جنيف بسويسرا عام ١٩٤٤م ودُفن بقبة أفندينا بالقاهرة.

وإذا كنت من محبي الآثار المصرية، فيمكنك زيارة متحف المركبات الملكية، لمشاهدة مجموعة من القطع النادرة من  الآثار الملكية، مثل ميدالية تذكارية من الفضة للخديوي عباس حلمي الثاني مدون عليها اسم الخديوي عباس حلمي الثاني باللغة العربية والفرنسية وصورته، أصدرت الميدالية بمناسبة وضع الحجر الأول لأساس دار الآثار التاريخية بالقاهرة في ١٨٩٧م (المتحف المصري بالتحرير حاليًا) وتُعرض بفاترينة المجوهرات بقاعة الاستقبال.

عباس حلمي الثاني متحف المركبات الإسكندرية آثار مصر الإسلامية جامعة القاهرة

مواد متعلقة

لا تفوتك.. جولة بين أفضل كتب منصة "جود ريدز" لعام 2023

إيهاب الملاح عن سلسلة "المجددون": أبحث عن نشأة الأفكار وتطورها.. وبدأت بـ الشيخ "حسن العطار"

السبت.. مناقشة "الدين والحكم في مصر لـ شريف شعبان بمكتبة تنمية

افتتاح معرض "كنوز عربية" ضمن احتفالات "العربية" بيومها العالمى

جلسة حكي «أنس الوجود» في بيت المعمار المصري.. السبت المقبل

فرقة "حبايبنا" يطربون جمهور بيت السحيمي غدا الخميس

منها "مدرسة الخطاطين".. العصر الذهبي للخط العربي في الدولة العثمانية

"الإمام محمد عبده.. سيرة حياة" أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

500 مليون جنيه استثمارات لتحسين وتجديد مصفاة القاهرة لتكرير البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة