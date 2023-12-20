حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 ديسمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

تقدم "الدستور" حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤، حسب موقع Hindustan times على النحو التالي.

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية

برج الحمل

خذ التوجيه على جبهة اللياقة البدنية. من المتوقع الاستقرار على الصعيد المالي وقد يسمح لك بالتخطيط لشراء شيء كبير. سوف يتبين أن قراراتك على الصعيد المهني صحيحة. يمكنك أن تشعر بالقلق قليلًا بشأن أحد أفراد العائلة الذي استقر خارج المدينة. ستكون الرحلة خارج المدينة مع شخص مميز هي الرحلة التي لا تُنسى. تبدو آفاق امتلاك العقارات مشرقة، لذا عليك المضي قدمًا لأن هذا يبدو يومًا ميمونًا.



برج الثور

من المحتمل أن تبدأ بداية جيدة على الصعيد الأكاديمي، من الممكن استئناف التدريبات اليومية للحفاظ على صحتك الجيدة، أنت تنفق جيدًا ولكنك تكسب جيدًا أيضًا لذا توقع أن يستمر هذا الوضع السعيد على الصعيد المالي، يمكن توقع بعض المهام الجديدة على الصعيد المهني، من المتوقع حدوث الكثير من المشاكل في المنزل اليوم.



برج الجوزاء

تظل الصحة جيدة، من المرجح أن يقوم أحد أقاربك أو أصدقائك البعيدين بزيارتك اليوم، تقوم بتعزيز سمعتك على الجبهة الاجتماعية، سيتمكن العاملون في مجال ريادة الأعمال من الحفاظ على أرباح جيدة، الشيء الذي تفعله على الجبهة الاجتماعية قد يمنحك مكانة خاصة.

برج السرطان

التخطيط المالي الممتاز سيوفر لك الكثير من المال، الصحة الجيدة تحافظ على لياقتك وحيويتك اليوم، من المتوقع تحقيق أرباح للبعض من الأعمال الجانبية، من المرجح أن يتم عرض حيازة منزل أو شقة عليك قريبا.

برج الأسد

قد تحتاج إلى فهم طبيعة شخص ما بعمق لإحراز أي تقدم معه، من الأفضل عدم التورط في نزاع على الملكية إذا كان من الممكن تسوية الأمور بشكل ودي، تبدو الرحلة الطويلة مريحة وممتعة، هناك عملية شراء كبيرة على البطاقات بالنسبة للبعض، هناك احتمال أن يفتح شخص ما صفحة جديدة معك لذا تحلى بالصبر.



برج العذراء

دع المنطق الأفضل يسود في أمور العلاقة أو قد تصل إلى نقطة اللاعودة، قد تضطر إلى تقسيم وقتك بين وظيفتك الحالية ومسؤولية إضافية ولكن هذه ستكون مرحلة مؤقتة، هناك سوء فهم يهدد بالظهور في المنزل لذا ابتعد عن جميع المواضيع المثيرة للجدل اليوم، قد تحصل على مكافأة كبيرة لجهودك على الجبهة النقدية.

برج الميزان

استخدم قوة إرادتك للتغلب على أي أشياء قداستسلمت لها، من المتوقع أن يكون يومًا مثمرًا لأولئك الذين يتعلمون القيادة أو السباحة، كن حكيمًا فيما تأكله وتشربه للحفاظ على صحة جيدة، رحلة إلى الخارج تنتظر البعض وتعد بالكثير من المرح.

برج العقرب

قم بتهيئة البيئة المناسبة للدراسة أولًا قبل أن تبدأ في الاستعداد للامتحان، أولئك الذين يعملون في الأعمال الخيرية سيجدون اليوم مربحًا، سيمكنك تقليل الإنفاق من توفير ما يكفي لشراء شيء باهظ الثمن.

برج القوس

سيساعدك النظام الغذائي الخاضع للرقابة في الحفاظ على صحة جيدة، إن البحث عن صفقات جيدة سيساعدك على توفير الكثير، إن إكمال المهمة المعينة بنجاح سيمنحك الأفضلية في العمل، من المرجح أن تكون مساعدتك لشخص ما على جبهة الأسرة متبادلة بالكامل، من المحتمل أن يكون الخروج مع العائلة والأصدقاء أمرًا مريحًا، قد يصبح امتلاك منزل جديد قريب جدا بالنسبة للبعض.



برج الجدي

الاستثمارات السابقة تستعد لتحقيق عوائد جيدة، مهنيًا أنت مطمئن إلى ما هو مستحق لك من ترقية أو علاوة، ستحرص على البقاء نشطًا فقط للحفاظ على لياقتك، سيكون السفر مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل أمرًا ممتعًا.

برج الدلو

أنت تكره أن يتم الإملاء عليك، ولكن في بعض الأحيان يكون من الحكمة الاستماع إلى النصائح الجيدة، على الصعيد المهني من مصلحتك تحديد الجدوى المالية للمشروع قبل المضي قدمًا، ستساعدك إرشادات شخص ما كثيرًا في كل ما تشارك فيه حاليًا.



برج الحوت

بدنية للحصول على شخصية ولياقة بدنية مثالية إلى تحقيق أرباح كبيرة، على الصعيد المهني كل ما خططت له للمستقبل قد يذهب سدى إذا لم تحافظ على تركيزك، قد تشعر ببعض الإحباط من أحد زملائك على الصعيد الأكاديمي لذا ناقش الأمر، من المحتمل أن تبدأ بعض التغييرات في المنزل.